Kane-Alli, societat letal

El Tottenham va estrenar el 2017 vestit de gala. Li va sobrar una part per esborrar del terreny de joc el Watford, en un derbi alternatiu del nord de Londres, i va filtrar-se entre els quatre millors equips del campionat. Des de l'octubre no ocupava posicions de Champions l'equip de Mauricio Pochettino, que va passar com un cicló per Vicarage Road, impulsat per la seva parella ofensiva, dos dels projectes de present i futur més ferms que té el futbol anglès: Harry Kane i Dele Alli, dos futbolistes que han trobat al Tottenham el seu lloc al món. Identificats amb la institució, són la punta d'un iceberg ben armat, com és el projecte que té entre mans Pochettino. “En la primera meitat hem jugat una de les millors estones de futbol de la temporada”, va reconèixer ahir el tècnic de Murphy, després de veure com els seus futbolistes jugaven a plaer amb el Watford. Eriksen i Rose van obrir foc amb dues rematades desviades i Alli va afinar la punteria amb un xut que es va incrustar en la porteria de Gomes fins que va irrompre Kane per imposar la seva jerarquia.

El punta londinenc, nascut a pocs carrers de White Hart Lane i spur des del bressol, està vivint un idil·li molt especial amb el club de la seva vida. Ahir va jugar seu partit 100 en la Premier League i amb el seu doblet ja suma 59 gols en el campionat, i iguala els registres d'un històric com Thierry Henry. “És un davanter fantàstic i sempre estic feliç quan veu porteria”, va proclamar Pochettino sobre el seu artiller, que va obrir la llauna amb una definició astuta, superant Gomes pel pal curt quan el porter brasiler esperava una centrada, i va aprofitar una assistència de Trippier per ampliar l'avantatge d'un Tottenham desfermat.

Dele Alli, aprofitant una errada de Kaboul, va filtrar-se en la festa de Kane abans del descans i ja en la represa va aprofitar una assistència del seu soci per culminar el seu doblet amb una definició subtil i ensorrar un Watford que va retallar diferències en els instants finals, però que no va tenir armes ni ofensives ni defensives per desactivar les virtuts d'un Tottenham que va exhibir múscul a dos dies d'enfrontar-se al Chelsea, en un duel que ha de marcar tendència pel que fa al desenllaç de la Premier.

