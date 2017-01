Arrencada de cavall

Han passat 365 dies des que Zinedine Zidane es va posar davant dels micròfons com a última mesura per intentar apagar la guerra civil que ja començava a bategar a les tribunes del Bernabéu. “Intentaré fer el millor per aquest club”, va afirmar amb la veu entretallada el marsellès, que va aconseguir el que semblava un impossible: convertir un any que havia començat malament en una temporada d'èxits.

La pàgina, però, torna a estar en blanc i, després de conquerir el mundial de clubs al Japó, Zizou enceta novament la cursa vital d'un club que només avança empès pels resultats. “El més important és guanyar trofeus i ho intentarem novament”, proclamava ahir el tècnic francès, sabedor de les exigències del càrrec i que el bagatge acumulat al llarg del 2016 difícilment li servirà de paracaigudes si el 2017 no conserva la dinàmica de victòries. Per si de cas, el francès conserva el to reposat amb què va embarcar-se en aquesta aventura. “No sé si mereixo el premi de millor entrenador, segurament no. Només estic començant”, reconeixia ahir el tècnic blanc, que estrena el seu segon any a la banqueta del Bernabéu amb una eliminatòria d'alt voltatge contra un Sevilla difícil i amb un bon cabàs de baixes. “Són un equip que competeix molt bé i hem d'estar preparats perquè ens compliquin la vida, però també esperem que ells ho passin malament”, va exclamar.

Amb Gareth Bale de baixa i sense data de retorn, el Madrid afronta la visita sevillista al Bernabéu debilitat en totes les seves línies: les lesions de Sergio Ramos i de Pepe han deixat orfe l'eix de la defensa; Mateo Kovacic, que ha sumat molt durant el primer tram de la temporada, continua de baixa, com també Lucas Vázquez, el revulsiu favorit d'un Zidane que, a més, ha decidit donar descans a Cristiano Ronaldo.

“Arribem bé”, va exclamar malgrat tot el francès, vencedor del primer duel que va lliurar amb Jorge Sampaoli, en la supercopa d'Europa: “Han passat sis mesos i el Sevilla ha canviat completament. Aleshores vam fer les coses bé, però això no ens garanteix res ara mateix. Hem de plantejar el partit de la millor manera”.

Malgrat que ha plantejat alguns dels partits més transcendents de la temporada a domicili des d'un prisma més conservador del que sol ser habitual en ell, com va passar a Lió i a Torí, el preparador de Rosario ha professat la seva intenció de ser fidel a les seves bases futbolístiques. “Volem tenir la pilota més temps que el Madrid i intentar estar el màxim de temps possible en camp contrari”, va avançar el tècnic sevillista, que no va amagar la satisfacció per les baixes que arrossega el Real Madrid, especialment la de Sergio Ramos: “Que un jugador de la seva jerarquia i que a més ens va impedir guanyar la supercopa d'Europa no hi sigui és positiu.”

Sampaoli, que va restar importància a l'afer Nasri –“és una cosa personal i no he aprofundit gaire en l'assumpte”–, s'ha desplaçat fins a Madrid sense Franco Vázquez per intentar tallar la bona dinàmica d'un Madrid que enllaça 37 partits invicte.