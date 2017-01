La determinació de Giroud

Van acabar escalfats els ànims a l'Etihad Stadium després de l'últim partit en què el Manchester City va imposar-se (2-1) al Burnley en un enfrontament en què els ‘citizens' van jugar una hora amb deu per l'expulsió de Fernandinho i que van encaixar un gol molt protestat –“era falta sobre Bravo”, va dir Guardiola–. No van ser les úniques crítiques des de la banda del City, ja que Bacary Sagna va publicar a les xarxes socials: “10 contra 12... però seguim lluitant i guanyant com un equip.” Aquestes paraules seran investigades per la FA i el jugador podria ser sancionat.