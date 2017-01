El Tottenham evita la fuga

L'actitud de líder la va tenir el Tottenham. Va ser l'equip de Pochettino el que va exhibir jerarquia i iniciativa, i el futbol li va pagar amb una victòria que alleuja tota la plana noble de la Premier League. Després de 13 victòries consecutives, el Chelsea va quedar clavat a White Hart Lane i la lluita pel campionat conserva encara cert aroma de competitivitat. Conservador, especulatiu, disposat a viure d'hipotètiques errades del Tottenham, l'equip d'Antonio Conte es va acabar quedant sense dret a rèplica i va ensopegar contra un rival que, malgrat que sempre li falta un punt de cocció per acabar conquerint títols, està molt ben cuinat per Pochettino, cada vegada amb més variants tàctiques i amb futbolistes que creuen de veritat en el que s'està gestant al nord de Londres.

Com ja ha estat habitual en les últimes jornades, el Tottenham va repetir amb una línia de tres centrals, un sistema similar al del Chelsea i que li permet alliberar molt més els seus carrilers, Danny Rose i Kyle Walker. Aviat, els spurs van instal·lar-se en camp rival i el Chelsea, més enllà d'una rematada desviada de Hazard, es va limitar a tancar espais i pràcticament no va tenir possibilitats al contracop.

Fiable defensivament i molt agressiu en la pressió postpèrdua, el Tottenham va jugar per guanyar i ho va fer amb exultància i gràcies al cinquè sentit de Dele Alli per trepitjar àrea. El mitjapunta nascut a Milton Kaynes, “l'aparició més important que ha tingut el futbol anglès en els últims anys”, segons Pochettino, suma 4 gols en els dos partits que s'han disputat el 2017 i ahir va dinamitar la defensa del Chelsea –fins ahir la menys golejada del torneig– amb la seva millor virtut, venint des del darrere i colpejant de sorpresa. Alli hi va posar el picant i Eriksen, la salsa, amb dues centrades mil·limètriques, que van perforar el cor del Chelsea en dos moments delicats, un abans del descans i un altre poc després de la represa, quan el conjunt de Stamford Bridge havia donat símptomes de revelar-se, amb un xut de Diego Costa que va desviar Lloris i empenyent des del darrere.

Però al Tottenham mai li va agafar el vertigen. Les dues rematades de cap d'Alli, impossibles per a Courtois, van ser la conseqüència lògica del joc, i l'equip de Pochettino va gestionar amb maduresa la seva renda, sempre segur amb Dier, Verthongen i Alderweireld al davant de Lloris i teixint amb molta seguretat una victòria que deixa en 13 el rècord del Chelsea, que queda empatat amb l'Arsenal del 2001 al capdavant del rànquing.