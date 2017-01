Nou rumb a l'Osasuna

L'Osasuna va a la deriva. El club navarrès no troba la manera de redreçar el rumb des que va pujar a primera el curs passat i, instal·lat en l'última posició de la classificació, va optar ahir, per sorpresa i per segona vegada aquesta temporada, per prescindir dels serveis del seu entrenador. Si fa dos mesos va ser Enrique Martín el despatxat, ahir va ser el seu relleu, Joaquín Caparrós, qui va ser destituït després de només cinc jornades al capdavant de l'equip, en les quals no ha aconseguit sumar cap punt.

El tècnic andalús va dirigir al matí la seva última sessió d'entrenament abans de saber la notícia, un cessament que el va agafar a peu canviat. Caparrós, que en els vuit partits que ha dirigit els rojillos –cinc de lliga i tres de copa– amb un bagatge de set derrotes i un triomf, s'havia mostrat optimista amb la marxa de l'equip hores abans de ser acomiadat. “Confiem a canviar la dinàmica de resultats en la lliga aquesta jornada i donar una alegria a tots els osasunistes”, havia dit a les xarxes socials. “És cert que anem molt justos de plantilla, però estic segur que amb els reforços que han d'arribar millorarem la competitivitat”, va indicar. La directiva, però, va decidir que el d'Utrera no era l'home indicat per reflotar un conjunt que està ara mateix a cinc punts de la permanència i va nomenar el director esportiu del club, Petar Vasiljevic, nou entrenador del primer equip fins a final de campanya. “És la persona més adequada per dirigir l'equip en aquest moment i en aquestes circumstàncies qui més creu en la plantilla i millor la coneix. Ara no necessitem un tècnic que trigui a conèixer-la”, va manifestar el president, Luis Sabalza, en una roda de premsa duta a terme a la tarda, que també va assegurar que l'únic motiu que va desencadenar la destitució de Caparrós són “els mals resultats”.

Pel que fa al nou tècnic, que va comparèixer amb el president, va expressar que assumeix el càrrec sense por. “Soc home de club i accepto els reptes. Soc lluitador. He viscut moltes situacions difícils en aquest club i aquesta n'és una”, va dir el serbi que va jugar a l'Osasuna el curs 1994/95 i el 1999/00. “No pensava que podia estar en aquesta situació. Tinc ganes de començar a treballar i prendre decisions que puguin capgirar aquesta situació”, va explicar. S'estrenarà dilluns a El Sadar contra un equip també desorientat, el València.