Un Real Madrid de rècord

De mica en mica, la progressió del nou propòsit del Real Madrid de Zidane va agafant forma. Incorporada la pressió com un element clau, el conjunt madridista va sotmetre com i quan va voler un Granada desarborat i en ple procés de canvi que es va convertir en el convidat idoni en la festa que es va viure ahir al Santiago Bernabéu.

Primer, en els prolegòmens del partit, quan Cristiano Ronaldo va oferir la quarta Pilota d'Or als aficionats madridistes i, posteriorment, amb una golejada que permet a l'equip de Zidane igualar el rècord de 39 partits consecutius sense perdre que havia assolit en solitari el Barça de Luis Enrique la temporada passada.

Amb el retorn en atac del portuguès i Benzema, a més de la novetat de la titularitat d'Isco en detriment de James, el Madrid es va tornar a mostrar com un bloc compromès, seriós en la pressió i efectiu de cara a gol. Fruit d'aquesta intensitat arribaria el primer gol quan encara no s'havia complert el primer quart d'hora de partit, en una acció en què Isco va penalitzar una pèrdua a la zona de construcció de Samper per, després de rebre de Benzema, batre Ochoa en l'un contra un.

Jugant la majoria de temps a camp contrari, els blancs cada cop tenien més ocasions a l'àrea rival amb l'arribada dels homes de segona línia, cosa que va quedar palesa en el 2-0 de Benzema en el minut 20, que, en clar fora de joc, va rematar a plaer una pilota morta que no va blocar Ochoa després d'un xut des de la frontal de Modric.

Sense aturador