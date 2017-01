Reaccionen a temps

L'Atlético de Madrid va suar de valent per assolir els tres punts a Ipurua contra un Eibar que mai va defallir però que va acabar pagant la seva falta d'encert en els metres finals. En la primera meitat, els de Mendilibar van ser el clars dominadors del matx, exhibint el seu habitual joc intens contra un rival sense capacitat de resposta. Després de la represa, l'entrada de Juanfran per un desencertat Vrsaljko va donar un nou aire als colchoneros, que en la primera ocasió de què van disposar van inaugurar el marcador amb cop de cap de Saúl en fora de joc. El gol no va rebaixar els ànims d'un Eibar que va posar setge a la porteria de Moyà fins que Griezmann, quan faltaven quinze minuts per al final, va segellar un triomf que situa l'Atlético quart de manera provisional.