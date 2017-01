Sir Wayne Rooney

FA Cup

3a fase

MAN. UNITED - Reading (2a)

4 - 0

1-0 (7') Rooney. 2-0 (15') Martial. 3-0 (75') Rashford. 4-0 (79') Rashford

Everton - LEICESTER

1-2

1-0 (63') Lukaku. 1-1 (66') Musa. 1-2 (71') Musa.

Preston North End (2a) - Arsenal

x-x

xxxxxxxxxxxx

Ipswich Town (2a) - Lincoln City (5a)

2-2

HULL CITY - Swansea

2-0

Sunderland - Burnley

0-0

QPR (2a) - BLACKBURN ROVERS (2a)

1-2

BRIGHTON (2a) - MK Dons (4a)

2-0

MILWALL (3a) - Bournemouth

3-0

Blackpool (4a) - Barnsley (2a)

0-0

WIGAN (2a) - Notthingam Forest (2a)

2-0

Rotherham U (2a) - OXFORD U (3a)

2-3

Norwich - Southampton

2-2

Barrow (5a) - ROCHDALE (3a)

0-2

West Brom - DERBY COUNTY (2a)

1-2

WYCOMBE W. (4a) - Stourbridge (7a)

x-x

WATFORD - Burton Albion (2a)

2-0

Stoke C. - WOLVES (2a)

0-2

Bristol (2a) - Fleetwood Town (3a)

0-0

HUDDERSFIELD T. (2a) - Port Vale (3a)

4-0

BRENDTFORD (2a) - Eastleigh (5a)

5-1

Birmingham (2a) - Newcastle (2a)

1-1

Bolton (3a) - Crystal Palace

0-0

Sutton United (5a) - Wimbledon (3a)

0-0

ACCRINGTON (4a) - Luton Town (4a)

2-1

Cardiff City (2a) - Fulham (2a)

12.30 h

Liverpool - Plymouth A. (4a)

14.30 h

Chelsea - Peterborough (3a)

16 h

Boro - Sheffield W. (2a)

16 h

Tottenham - Aston Villa (2a)

17 h (Tdp)

Cambridge (4a) - Leeds U. (2a)

d, 20.45 h

West Ham - Man. City

0-5 *Entre parèntesis la categoria dels equips que no són de primera

No va ser ni de lluny el gol més plàstic de la seva carrera. La va engaltar amb el genoll i pràcticament sense voler, però l'acció passarà a la posteritat com la que va permetre Wayne Rooney (Liverpool, 1985) igualar Sir Bobby Charlton com a màxim golejador de la història del Manchester United.

Fitxat per Sir Alex Ferguson l'estiu del 2004, després de destapar-se a l'Everton com el nou nen prodigi del futbol anglès, Rooney no ha defraudat el tècnic escocès i, malgrat que ja no viu els seus millors dies de futbol, continua trencant registres. L'atacant de Merseyside ja va superar Charlton com el màxim golejador de la història de la selecció anglesa a finals del 2015 i ahir va igualar els registres golejadors del llegendari atacant amb la samarreta dels red devils. Rooney, a més, ho ha aconseguit en quatre temporades menys que Charlton, 215 partits menys i la màxima probabilitat que en breu es quedarà sol en el rànquing. “És moment per sentir-se orgullós, ho he aconseguit en un club enorme com el Manchester United”, va remarcar l'atacant, que va inaugurar el marcador en la plàcida golejada del conjunt mancunian contra el Reading, en el retorn de Jaap Stam, ara estrenant la seva carrera com a entrenador, a Old Trafford.

“És una magnífica notícia per al club, Wayne és un noi extraordinari i s'ho mereix. I encara arribarà un dia millor, volem un gol més”, va remarcar també José Mourinho, que, amb la d'ahir, va veure com el seu equip encadenava la setena victòria.

El United, vigent campió de la FA Cup, no va tenir problemes per desfer-se d'un Reading extremadament càndid i que va oferir enormes facilitats a un rival sense habituals com De Gea, Pogba, Ander Herrera i Ibrahimovic, però que va tenir en el jove Marcus Rashford una font de vitalitat en atac. El nou talent precoç dels red devils va ser un maldecap constant per a un Reading que es va acomiadar aviat de les esperances de competir al teatre dels somnis. Rooney va aconseguir la seva efemèride aviat. Martial, també molt actiu, va replicar amb una definició subtil, acomodant una pilota al pal llarg i, ja en la segona part, Rashford va abaixar la persiana del partit, primer aprofitant les facilitats defensives del Reading i després recollint un regal del porter Ali Al-Habsi per donar l'estocada definitiva a un rival que pràcticament no va generar oposició i que permet el United seguir el seu rumb ascendent.