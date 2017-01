Els petits necessiten partits

Jürgen Klopp és un entrenador a qui agrada mirar cap a baix i apostar per la joventut. El seu Dortmund el va crear amb joves futbolistes com Ilkay Gündogan, Mario Götze i Robert Lewandowski, i ara, en aquest Liverpool que ja té imprès el seu segell, també està posant de manifest que no té problemes a confiar en els futbolistes que venen de baix. De fet, ahir en va fer tota una demostració, en el partit de la tercera eliminatòria de la FA Cup, que va enfrontar els reds amb el Plymouth Argyle, de la quarta categoria del futbol anglès, fent un onze que va ser qualificat pel mateix Liverpool com el més jove de la història. 21 anys i 296 dies tenia de mitjana l'equip escollit per Klopp, que a Anfield no va poder superar (0-0) el modest equip de divisió inferior i l'eliminatòria es decidirà en un replay al Home Park de Plymouth dimarts o dimecres de la setmana vinent.

Loris Karius (1993), Trent Alexander-Arnold (1998), Joe Gomez (1997), Lucas Leiva (1987), Alberto Moreno (1992), Emre Can (1994), Kevin Stewart (1993), Ovie Ejaria (1997), Sheyi Ojo (1997), Ben Woodburn (1999) i Divock Origi (1995), són els homes que van conformar el conjunt titular que va dominar, va tenir la pilota, però es va encallar amb un bon plantejament defensiu del rival. “Tots els nois mereixien jugar i no hem pensat ni un segon en la seva edat. Són jugadors importants al nostre equip i per això els hem utilitzat”, va explicar al final del matx el preparador alemany, que va acabar fent entrar en la segona part futbolistes consagrats com Daniel Sturridge, Roberto Firmino i Adam Lallana, que tampoc van poder resoldre el partit. “No penso que l'alineació hagi estat un error. Sempre les escullo per guanyar els partits”, es va justificar Klopp.

