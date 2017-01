Retorn als orígens

L'Atlético de Diego Pablo Simeone ha coquetejat en aquest principi de curs amb la inconstància, una cosa que mai havia experimentat. L'equip dirigit pel tècnic argentí, que ja té un lustre d'edat, ha estat sempre un equip regular, sòlid i competitiu, però aquest curs ha mostrat una cara desconeguda, amb ensopegades recurrents, que el tenen molt lluny del lideratge en la lliga, a nou punts del Real Madrid, que té un partit menys. Aquesta falta de regularitat ha coincidit amb l'intent de Simeone de donar una volta de cargol més al seu equip, posant Koke de mig centre, una variant que havia ofert al conjunt colchonero una versió prometedora. I és que a la qualitat defensiva que està impresa en l'essència de l'equip, el migcampista de Vallecas donava als seus un plus de creativitat, de criteri per treure la pilota, per baixar-la i jugar-la, i amb ell, un futbolista que sempre havia partit de banda, per dins, l'Atlético havia protagonitzat autèntiques exhibicions.

Malgrat això, la falta de resultats ha propiciat que Simeone hagi decidit fer-se enrere, almenys de moment, i tornar als orígens. Després de la derrota en el derbi madrileny (0-3), Koke va tornar a la banda, i primer Tiago, després Saúl i llavors el central José María Giménez, que repetirà contra Las Palmas (21.15 h) en la tornada dels vuitens de la copa, van ocupar el doble pivot juntament amb Gabi. El Cholo pretén recuperar els signes d'identitat de l'equip i que han semblat oblidats en alguns moments en què els colchoneros han mostrat una imatge sorprenentment indolent. “No ens podem allunyar del que ens ha fet creure en el que fem, que és el partit a partit”, alerta contínuament l'entrenador.

Els dos últims partits –Las Palmas i Eibar (0-2 tots dos)– han fet canviar les sensacions del vestidor. “Hem tornat al que és l'Atlético. Tots ben endreçats al darrere, que no ens marquin gol, amb els onze defensant i fer mal a dalt amb les poques ocasions que tinguem”, va explicar Antoine Griezmann després de la visita a Ipurua. “Hem preparat el partit per jugar-lo amb molta intensitat. Hem recuperat la nostra agressivitat, que feia partits que trobàvem a faltar, i de mica en mica ho estem millorant”, va assegurar Koke quan van guanyar a Gran Canària la setmana passada, una tesi que va rebre el suport de Filipe Luis: “L'equip ha tornat a ser sòlid i intens. Volem la pilota i fer mal, però sobretot recuperar aquesta solidesa que ens faltava.”