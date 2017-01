Defoe, al servei del gol

Als seus 34 anys, Jermain Defoe (Beckton, 1982) continua escrivint nous capítols en el seu llibre personal de rècords. A l'Stadium of Light (‘Estadi de la Llum')–, l'animosa afició del Sunderland agraeix a còpia de càntics l'entrega i el sacrifici constant d'un vell rocker del gol que, gràcies a una voracitat insaciable, torna a ser, una temporada més, la gran il·lusió del conjunt dirigit per David Moyes per mantenir-se en la Premier. Convertit en un autèntic rodamon després d'haver passat per equips de les tres principals categories del futbol anglès, Defoe continua fent gala de la seva veterania i determinació a l'àrea completant una campanya que va pel camí de superar el seu sostre golejador, fins ara establert en 18 dianes vestint la samarreta del Tottenham la temporada 2009/10.

Quart màxim golejador del campionat per darrere d'estrelles com ara Diego Costa, Ibrahimovic i Alexis després d'acumular onze gols en vint jornades, l'atacant anglès s'ha convertit en el vuitè futbolista de la història que assoleix les 150 dianes a la Premier, superant mites de la talla de Michael Owen, Teddy Sheringham i Robin van Persie. “No sé a quina edat deixaré de marcar gols, però és un sentiment bastant especial. Per a mi és un somni arribar als 150 gols en la Premier davant de l'afició més increïble”, reconeix un Defoe que viu una segona joventut a l'equip dels black cats.

Tota una vida a Anglaterra

Donant els seus primers passos en les categories inferiors del Charlton Athletic, Defoe va començar a cridar l'atenció de nombrosos clubs fins que, després de dues bones campanyes al West Ham, els spurs van apostar fort per ell desemborsant prop de set milions d'euros. A White Hart Lane, Defoe va donar un rendiment immediat i al llarg de deu anys –separats en dues etapes– va viure la seva millor etapa com a professional, marcant 91 dianes en 252 compromisos.

Una aventura fugaç