Klopp i la porteria

Jürgen Klopp ha construït un equip que ja és recognoscible. Després de complir-se poc més d'un any del seu aterratge a Merseyside, el Liverpool té el segell del tècnic alemany –pressió alta, transicions defensa-atac rapidíssimes, verticalitat–, però hi ha un aspecte que encara balla, que suscita dubtes i que no està resolt: la porteria. Ni Loris Karius, l'aposta del preparador alemany que a l'estiu va aterrar a les illes procedent del Mainz a canvi d'uns 5 milions d'euros, ni Simon Mignolet acaben de convèncer, i noms com el de Diego López i el de Joe Hart han aparegut en la premsa anglesa com a possibles reforços per a aquesta posició.

Des de l'adéu de Pepe Reina el 2013, Mignolet ha estat el guardià de la porteria del conjunt red, però mai s'hi ha acabat de consolidar. A Klopp no li acabava de fer el pes, el belga, i per això va fitxar Karius, de 23 anys. “Hem pres una decisió i, en aquest moment, Karius és el nostre número 1 i Mignolet, el número 2”, va assegurar l'entrenador al mes d'octubre fent confiança al nou fitxatge. I és que l'entrenador de Stuttgart no tenia dubtes i, de fet, Mignolet va començar la temporada jugant, ja que Karius es va lesionar tot just arribar, però un cop es va recuperar va entrar en l'onze. Tot i això, l'exporter del Mainz, on va enlluernar les darreres tres temporades, no va acabar de respondre. En la seva posada en escena en la Premier League va estar poc encertat, i després de deu partits en què va acumular actuacions discretes i multitud de crítiques, Klopp va decidir fer-lo seure i tornar la titularitat a Mignolet. “El conec molt bé i sé que és molt millor del que ha mostrat en els últims partits. Amb ell el Liverpool té un projecte a llarg termini”, va manifestar el preparador quan el va deixar a la banqueta el mes passat després d'encadenar errades en dos partits consecutius que van provocar molt soroll al voltant de la figura del jove porter. “Karius té moltes coses que a altres porters els agradaria tenir. Volem que creixi i evolucioni, no convèncer la gent que no és dolent”, va indicar Kloppo.

I ara Mignolet, que com Karius acumula deu partits de lliga –dels quals ha jugat els últims cinc–, és novament el número 1, encara que continua sense oferir una versió convincent. “El Liverpool té un problema a la porteria. No és individual. És la raó per la qual es va fitxar Karius, perquè Mignolet no era prou bo, però ara torna a jugar”, va assenyalar Jamie Carragher, llegenda del club i ara opinador de prestigi a Sky Sports. “Si algú em digués: «Pots fitxar Joe Hart, ho faria. Si fos Jürgen Klopp, ho faria»”, va rematar. L'entrenador per la seva part, defensa els seus: “Mignolet ha fet una feina extraordinària des que ha tornat a jugar”, va assegurar, a banda d'afegir que pensa que haver tret Karius de la primera pàgina el pot haver ajudat: “Estic segur que aquesta pas enrere el beneficiarà.” Avui (20.45 h) en la l'anada de la semifinal de la copa de la lliga en què visiten el Southampton, i com ja va fer diumenge en la FA Cup, tornarà a donar la porteria a l'alemany. La porteria red està en el focus.