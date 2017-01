La FIFA amplia el cercle

El mundial creix. Tal com havia esbossat Gianni Infantino en el seu programa electoral, la màxima competició de seleccions del planeta amplia el seu radi i a partir de l'edició del 2026 tindrà 48 participants, després que el comitè de la FIFA acordés ahir per unanimitat el format d'expansió del torneig.

Infantino, que en el seu pla electoral proposava un mundial de 40 equips, veu d'aquesta manera com s'acompleix un dels seus principals objectius quan va accedir a la presidència de la FIFA. “El futur del futbol va més enllà d'Europa i de l'Amèrica del Sud; aquest canvi ens ajudarà a desenvolupar aquest esport”, va defensar el dirigent, que va emfatitzar el fet que el nou format no suposarà un desgast encara més gran en el calendari. “El torneig es pot jugar perfectament en 32 dies i l'equip guanyador disputarà un màxim de sis partits”, va dir Infantino.

Amb els setze equips que s'afegiran, el mundial passarà dels 64 partits que es disputen en el format actual a 80 i tindrà una fase de grups força novedosa, amb setze grups de tres seleccions i amb la possibilitat que desaparegui l'empat per tal d'erradicar les suspicàcies en cas de triple empat. La FIFA, tanmateix, preveu que en cas d'empat el partit es resolgui directament des del punt de penal, però no serà fins dos anys abans del primer certamen amb el nou format que acabarà de polir aquests detalls.

El que sí que considera Infantino és que aquest nou sistema de grups sumarà una forta càrrega emocional a la competició. “Cada partit serà decisiu i esperem que es repeteixin històries boniques com les d'Islàndia, Gal·les i Hongria en l'última Eurocopa”, va precisar el president de la FIFA, que va presentar l'esquelet de la nova competició, encara amb molts detalls pendents, per exemple la quota de seleccions que tindrà cada continent a partir del 2026. “No hem pres una decisió perquè encara no és necessari, no afecta el procés de candidatures per acollir l'edició del 2026. És un tema important però ja el decidirem, el que és crucial és el criteri d'estendre el futbol”, va replicar el suís.

Així, la FIFA aposta per acostar el futbol cada vegada a més països, però també per incrementar l'impacte econòmic del mundial. “Quan prenem una decisió així, tenim en compte tots els aspectes, també el financer, però en aquest sentit és difícil predir el que passarà d'aquí a deu anys”, va explicar Infantino, si bé la FIFA preveu que el nou mundial podria reportar uns ingressos un 30% superiors als que estima que rebrà pel de Rússia 2018.

L'ECA, en contra