Zidane acumula problemes

A Zinedine Zidane se li escola la temporada entre els dits. En tan sols una setmana, el seu llegat ha caigut com un castell de sorra i afronta la setmana amb un intens rumor: el Celta té collades les seves possibilitats d'assolir el triplet, la victòria contra el Màlaga no emmascara els dubtes blancs en aquest tram de la temporada, Cristiano Ronaldo viu dies de penitència, en què ni desborda ni sembla tan punyent com de costum, i a sobre Zizou haurà de negociar tot el vendaval sense dos dels seus líders futbolístics: Luka Modric, cervell blanc, i Marcelo, bateg constant del Madrid a la banda esquerra.

Els dos futbolistes es van sotmetre a les pertinents proves mèdiques ahir al matí, i el Madrid va confirmar que l'astre de Zadar té una sobrecàrrega que li impedirà participar demà a Vigo en el desenllaç dels quarts de final de la copa, mentre que el brasiler té una lesió de grau II al bíceps femoral de la cama esquerra. Malgrat que el Madrid no ha establert un termini concret de recuperació, el carioca hauria d'estar aproximadament un mes lluny dels terrenys de joc, fet que hipoteca encara més les possibilitats de Zizou de formar l'entrellat defensiu habitual, ja que Carvajal també està de baixa.

En la seva onzena temporada vestit de blanc, Marcelo és un futbolista que condiciona molt el rendiment del Madrid, tant en defensa com en atac, on sempre és una solució quan l'equip està encallat. Sense ell, els blancs veuen com disminueix lleugerament el percentatge de victòries per partit (de 0,78 a 0,70) i la seva primera lesió del curs, a final de setembre, va coincidir amb la primera minicrisi de la temporada blanca, amb tres empats consecutius contra Las Palmas i l'Eibar i contra el Borussia de Dortmund en la Champions. A més, el carioca tampoc va estar present en el fatídic empat del conjunt madridista a Varsòvia contra el Legia.