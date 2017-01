“Ens comparen amb la generació del 2002”

Tots els joves somien marxar de l'Àfrica per anar a jugar a Europa, però alhora és molt dur. T'allunyes de la família

El Senegal és una de les sensacions d'aquesta copa d'Àfrica i Papakouly Diop (Kaolack, Senegal, 1986) un dels seus integrants. Amb només 30 anys, el migcampista de l'Espanyol és un dels futbolistes més veterans d'un equip jove que avui s'enfronta al Camerun en els quarts de final del torneig per aconseguir un lloc en les semifinals. Pape Diop, que va marcar en l'últim partit de la fase de grups, somia aconseguir un títol per al seu país que seria històric.

És la seva segona copa d'Àfrica, pinta bé de moment...

Sí. Estem a quarts, però sabem que per guanyar hem d'imposar-nos als millors i ara tenim un partit contra el Camerun molt important i transcendent.

Què ha canviat respecte a fa dos anys, en què es van quedar a la fase de grups?

El 2015 teníem un equip amb molt de talent, però aquest any estem molt millor defensivament. Penso que és el principal canvi. Defensivament tot l'equip treballa i llavors tenim unes bales a dalt. Tenim gent rapidíssima, que en l'un contra un marca diferències i això ens dona molt. La solidesa defensiva és clau i també que juguem amb més alegria.

Vostè va marxar de l'Àfrica sent un adolescent. Com ho recorda?

Tots els joves somien marxar de l'Àfrica per anar a jugar a Europa, però alhora és molt dur. T'allunyes de la família, deixes els teus pares, els teus germans..., és complicat.

Va posar el rumb cap a França.

Els sis primers mesos van ser molt durs, però m'hi vaig haver d'adaptar. Era el meu somni i havia de sacrificar moltes coses, i de mica en mica em vaig anar aclimatant a la cultura, al menjar, al temps, a la gent, l'idioma ja el sabia..., però a tota la resta m'hi vaig haver d'anar adaptant. Després, bé: vaig acabar l'etapa al planter, vaig firmar el primer contracte professional amb l'Stade Rennais i a poc a poc em vaig anar fent home i guanyant-me la vida sent futbolista.

I això que anava per metge...

Sí. El meu pare és metge i volia que seguís les seves passes. Va intentar-ho tot perquè jo estudiés i acabés sent metge, però jo ho tenia molt clar des de molt petit. Des dels deu o onze anys ja sabia que volia ser futbolista, però també era conscient que havia d'estudiar perquè voler ser futbolista professional no significa que ho aconsegueixis ser i, per tant, t'has de preparar per si no funcionen les coses. És important estudiar per tenir un bon nivell d'estudis i buscar feina en cas de no arribar a ser futbolista.

Com es viu el futbol al Senegal?

Buf! Es viu d'una manera increïble. La gent és molt apassionada, el segueix molt, li agrada veure un futbol maco..., és extraordinari. Som part dels millors equips d'Àfrica però mai hem guanyat la copa d'Àfrica. Aleshores imagina't si la guanyem..., seria una bogeria al país.

No sé si es miren la selecció del 2002 amb El Hadji Diouf i companyia..., un equipàs que no va aconseguir el títol al seu dia.

Ens comparen amb aquesta generació. Ells van dur el futbol senegalès al nivell més alt i seran sempre la referència, llevat que nosaltres guanyem alguna cosa. Si guanyem la copa d'Àfrica ja li dic que seria una bogeria al país i ens centrem en el partit a partit per aconseguir-ho. Sabem que serà dur, ens en queden tres, estem centrats, tenim equip per fer-ho.

D'aquell combinat en formava part el que ara n'és el seleccionador: Aliou Cissé, un tècnic jove, com el veu?

És un bon entrenador. És un motivador, algú que t'arriba. T'arriba abans dels partits amb el que diu, sap les paraules que ha d'utilitzar perquè els jugador surtin com unes feres i això és molt important en aquest tipus de competicions. I en els entrenaments hi posa molta intensitat, una cosa que ens faltava. L'equip col·lectivament no rendia com ho havia de fer, i això ho ha canviat ell. Estem en un molt bon camí.

M'ha dit abans que tenen bales a dalt. Parli'm de Sadio Mané?

És un talent pur. Un futbolista amb un potencial fabulós que està jugant molt bé a la Premier League en un gran club com el Liverpool. A nosaltres també ens ajuda aquí, a la selecció, i ho fa molt bé.

I de Keita Baldé què me'n diu?

És un crac. És com el meu germà petit, tenim una relació especial i també és el meu company d'habitació. Jo li dic el Bichito perquè em sembla increïble el potencial que té: juga molt bé, és un noi molt humil i treballa molt. Ens dona moltíssim i un partit complicat te'l pot solucionar perquè té un molt bon xut i molta qualitat. Tant de bo marqui molts gols en el que queda de campionat perquè ens puguem endur la copa.

I suposo que des del Gabon té un ull posat a l'Espanyol...

Sí, sí, l'estic seguint. Estem en bona línia i ben segur que anirem creixent. No tinc cap dubte que l'equip estarà molt millor en la segona volta.