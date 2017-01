Kovacic i els espais

El Real Madrid no va malbaratar l'ocasió que la jornada li havia posat en safata. La derrota del Sevilla i les ensopegades del Barça i l'Atlético permetien al conjunt de Zinédine Zidane obrir escletxa amb els seus perseguidors i, després de l'eliminació en la copa, l'equip madridista va agafar aire golejant la Real Sociedad (3-0) i posant quatre punts de distància –amb un partit menys– respecte al segon. Va ser un triomf balsàmic, més que per sensacions o per la versió oferta –força discreta, tot i el resultat–, pel triomf mateix, pel fet d'aconseguir els tres punts en un Santiago Bernabéu enrarit, que va xiular en algun tram de matx el seu equip i futbolistes com Benzema o Cristiano Ronaldo, tots dos a l'ull de l'huracà després de les darreres actuacions.

No va poder-se redimir el francès, desencertat; sí, en canvi, el portuguès, amb un gol i una assistència que no van evitar que els focus de la nit apuntessin Mateo Kovacic, el futbolista que va arrossegar els blancs. I és que el croat, un jugador amb un rol secundari que ha explotat aquest curs i està rendint a un gran nivell, va desencallar el seu equip en els moments en què pitjor va passar-ho a causa de la pressió alta de la Real, que li va causar molts problemes en la sortida de la pilota. La seva potent conducció, amb la qual atreia rivals, superava línies i progressava, va ser l'únic argument dels de Zidane per aconseguir instal·lar la pilota a camp contrari en una primera part en què, davant d'un conjunt que domina, té la pilota i sap què fer-ne, els va costar. Tot i que ahir li va faltar profunditat i contundència per fer mal, els txuri-urdin són un equip amb segell propi, que no canvia el seu estil i que inevitablement deixa metres al darrere, uns espais que el conjunt blanc aprofita com ningú si hi ha possibilitat. I va ser-hi. Just abans del descans, Cristiano va filtrar una passada a l'esquena de la defensa visitant, desajustada, i Kovacic va aplanar el camí finalitzant amb tranquil·litat sobre la sortida de Rulli.

L'equip d'Eusebio va seguir insistint en el segon acte, però quan semblava que podria posar en problemes als locals va emergir de nou Kovacic, fent societat amb Cristiano, i van calcar el primer gol amb els papers intercanviats. La diana del portuguès ja va ser definitiva per a una Real que va seguir amb la possessió, però ja sense dominar. Els blancs es van tancar, amb les línies juntes, molt còmodes per esperar sortir al contraatac, i d'aquesta manera van sentenciar. Amb un rival amb deu per l'expulsió d'Iñigo Martínez, Morata va marcar després d'una centrada de Lucas Vázquez en un Madrid que, una altra vegada sense lluir, guanya i referma el seu lideratge.