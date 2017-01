Reforç d'altura a les illes

El nou fitxatge galàctic de la UD Las Palmas és gairebé una realitat. Tot i ser temptat per ofertes econòmiques més elevades de clubs de renom d'arreu d'Europa, la paraula, el compromís i, sobretot, l'atractiu projecte futbolístic del conjunt de Setién ha fet que Jesé Rodríguez s'hagi decantat per tornar a la seva terra d'origen després de setmanes de dures negociacions. “Jesé ve aquí perdent moltíssims diners, però ha preferit defensar els colors de Las Palmas. La intenció és presentar-lo demà a la tarda [per avui] a l'estadi Gran Canària, necessitem que a l'acte hi hagi tants aficionats com sigui possible”, expressava cofoi el president del club, Miguel Ángel Ramírez.

Amb un protagonisme residual al PSG d'Emery –hi ha disputat 14 partits, només dos com a titular–, Jesé es convertirà així en l'última peça d'una línia ofensiva temible al costat d'homes com ara Viera, Boateng, Tana i Halilovic, acabat d'arribar. “Intentem fer un equip el més competitiu possible, feia molts anys que no teníem una plantilla d'aquest nivell”, remarcava el màxim mandatari del club. L'atacant canari, que heretarà el dorsal 10 després de la marxa d'Araujo, arriba en qualitat de cedit i sense opció de compra després d'un llarg estira-i-arronsa amb el club parisenc. Amb una relació gairebé inexistent amb Emery des de la seva arribada a París, inoportunes lesions i la nul·la confiança del preparador basc en Jesé han provocat que l'exjugador del Madrid hagi viscut uns darrers mesos per oblidar. Especialment difícils han estat les últimes setmanes del canari, fora de les convocatòries partit rere partit i entrenant-se en solitari en espera de confirmar-se el seu retorn a casa. “Tots tenim certes expectatives. Si finalment arriba Jesé, a priori tindrem un potencial ofensiu enorme”, reconeixia Setién, que amb l'arribada de l'extrem de 23 anys veu acomplert el deu desig de disposar d'un futbolista ràpid i de talent a la banda.

Es fan forts a casa