A les 12 h de la nit va sonar la botzina i el mercat d'hivern es va tancar. El d'ahir, l'últim de la finestra de fitxatges, va ser un dia amb pocs moviments sonats i es va completar sense sobresalts. Les incorporacions de Fabián Orellana al València, de Salvatore Sirigu a l'Osasuna –tots dos cedits– i el fitxatge de Manolo Gabiadini, que deixa el Nàpols per recalar al Southampton per uns 17 milions d'euros, són, segurament, les protagonitzades per noms més potents.

El Leganés, actiu al final

A primera divisió, l'arribada de l'ivorià Lacina Traoré a l'Sporting va ser un dels moviments més notoris del dia. L'ariet, que mesura 203 centímetres i que jugava aquest curs al CSKA Moscou, aterra al club asturià cedit pel Mònaco. Tot i això, el Leganés va ser l'equip de primera divisió que més es va moure a última hora. Ahir va anunciar tres fitxatges: Tito (Granada), Alberto Bueno (Granada, propietat del Porto) i Nabil El Zhar (Las Palmas).

Lucas Silva, al Brasil

El migcampista brasiler torna al Cruzeiro. El seu pas pel Real Madrid –on va aterrar en el mercat hivernal de fa dues temporades per uns 14 milions d'euros procedent del mateix equip al qual ara jugarà– no ha estat gaire profitós. Al conjunt blanc només ha disputat nou partits oficials, tots durant la campanya 2014/15, a les ordres de Carlo Ancelotti. Després, l'any següent, va ser cedit a l'Olympique de Marsella, on va disputar més minuts, sense acabar d'oferir una versió convincent, i aquest curs havia de tornar a marxar cedit, aquesta vegada a l'Sporting de Portugal, però un problema cardíac detectat durant el reconeixement mèdic va avortar l'operació. D'aquesta manera, Lucas Silva es va quedar a Madrid, on s'ha recuperat i s'ha entrenat per buscar una sortida en aquesta finestra de fitxatges. Al final, el seu nou destí ha estat el retorn a casa, al Cruzeiro, on anirà cedit fins al 30 de juny del 2018. Un altre futbolista amb passat madridista és Jesé Rodríguez, que va ser presentat ahir davant 9.000 persones a Las Palmas, equip amb el qual lluirà el dorsal 10. “Em sento com quan el meu pare em duia de petit a l'Insular, però ara tinc l'oportunitat de dur-ne la samarreta”, va assegurar el futbolista, que es va mostrar ambiciós: “Vinc a morir i a lluitar pel somni que tenim, per acostar-nos als llocs d'Europa.”

Adebayor troba equip

Pel que fa a les principals lligues europees no hi va haver cap operació gaire sonada, tret de la de Gabbiadini en la Premier League, que va arribar a última hora, com el ghanès Jordan Ayew, fitxat pel Swansea i que demà disputarà les semifinals de la copa d'Àfrica. Va sorprendre el Lilla, del qual l'exdirectiu del Barça Marc Ingla és el director general, que en un dia va anunciar set fitxatges. Pel que fa a la resta de campionats, a Turquia es va confirmar el retorn de Demba Ba al Besiktas i l'arribada d'Emmanuel Adebayor, que jugarà a l'Istanbul Basaksehir, el segon classificat de la lliga.

L'avís d'Aubameyang