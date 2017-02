Primer pas per a la final

Balaídos serà l'escenari aquest vespre (21 h, GOL) de l'anada de semifinals que enfrontarà el Celta i el Deportivo Alavés, dos equips a la recerca d'una final que seria llegendària per a tots dos. I és que els gallecs volen aconseguir la que seria la seva primera final en setze anys, mentre que els bascos volen guanyar la primera de tota la seva història. “És un somni que perseguim tots i perquè passin les coses s'han de somiar”, va explicar Eduardo Berizzo, preparador del Celta, al qual el seu homòleg a la banqueta, rival avui, Mauricio Pellegrino, va secundar. “Som els primers que volem transformar aquest somni en realitat”, va indicar l'entrenador del Deportivo Alavés. Per a tots dos clubs seria un somni, i per aconseguir viure'l hi aniran amb tot. Tots dos conjunts estan en posicions còmodes a la taula ara mateix i està previst que ni l'un ni l'altre es guardin res.