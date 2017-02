Un fitxatge que aixeca polseguera

Roman Zozulya torna a ser a Sevilla. L'atacant ucraïnès, que va fitxar pel Rayo Vallecano procedent del Betis, cedit fins a final de temporada, no ha estat ni un dia a Vallecas. El futbolista ha estat refusat per l'afició del conjunt de Vallecas, coneguda pel fet de ser d'esquerres, que l'acusa de ser nazi, i després de ser anunciat i inscrit en el club madrileny –fet que provoca que no pugui jugar amb cap altre equip aquest curs–, va tornar ahir mateix a la disciplina del Betis.

De res li va servir a Zozulya negar aquests suposats ideals polítics, en una carta adreçada als seguidors del Rayo un cop va anunciar-se el fitxatge dimarts. “Com ja vaig assenyalar en la meva presentació amb el Real Betis, no estic vinculat a cap grup paramilitar o neonazi ni dono suport a cap. He realitzat una important tasca a Ucraïna col·laborant amb l'exèrcit per protegir el meu país”, va assegurar el jugador, del qual s'han difós imatges vestit de militar o empunyant armes. Ahir al camp d'entrenament del Rayo es va veure una pancarta que deia: “Vallekas no és lloc per a nazis. Presa [el president], per a tu tampoc. Marxa ja.” I a l'estadi també van aparèixer pintades en contra del fitxatge. A l'acabament de la sessió, quan va aparèixer el jugador amb el seu representant a la ciutat esportiva, va ser increpat per diversos aficionats i, finalment, entre totes les parts van decidir que deixés l'equip.

“Hem rebut la notícia que té problemes amb un grup radical i hem acordat amb el Rayo que torni a Sevilla per protegir el nostre jugador”, va confirmar Miguel Torrecilla, director esportiu del Betis.