L'Alavés s'aixopluga del diluvi

Mendizorrotza decidirà el finalista de copa. El Celta i el Deportivo Alavés van empatar sense gols ahir a Balaídos en l'anada de semifinals, i tot queda obert per a la tornada en un duel que es disputarà dimecres que ve i que es preveu com un dels partits més importants de la història dels dos equips, que tenen l'ocasió de tornar a una final setze anys després. Els gallecs, somien redimir-se de la final de copa perduda el 2001 contra el Saragossa; els bascos, de la de la copa de la UEFA d'aquell mateix any, en què van sucumbir cruelment contra el Liverpool en la pròrroga.

Tot i això, ahir no va colpejar ningú. Sota un diluvi de justícia caigut a l'estadi gallec, el Celta no va ser capaç de superar un Alavés molt sòlid, que es va mostrar infranquejable en la primera part i que va patir per contenir la rauxa local en la segona. L'equip de Mauricio Pellegrino es va mostrar endreçat en tot moment sense la pilota, replegant-se a camp propi amb rapidesa i va impossibilitar que els d'Eduardo Berizzo generessin ocasions, almenys abans del descans. De fet, l'oportunitat més clara va ser per als vitorians quan el capità Manu García va rematar una centrada de Camarasa neutralitzada per Sergio.

El Celta, però, té un actiu que no té qualsevol: Iago Aspas, un dels homes del moment. L'atacant de Moaña va aglutinar el perill del seu equip en el segon acte i va protagonitzar fins a tres situacions de gol. La primera, una rematada, dins de l'àrea petita, neutralitzada per Pacheco brillantment; la segona, amb una engaltada des de fora de l'àrea que es va estavellar al travesser, i la tercera, amb una xilena després d'una bona desmarcada que va sortir fora. Els gallecs, doncs, van aconseguir tancar a l'àrea el seu rival, que ja no trobava la manera de sortir ni en llarg a les bandes ni buscant a dalt Deyverson, el seu incansable punta, i el partit va acabar amb el camp fent baixada cap a la porteria visitant. Malgrat tot, ni l'entrada de Guidetti, que ho va provar de lluny ni una última de Pablo Hernández que també va topar amb el pal, van aconseguir que el resultat es mogués. Va resistir l'Alavés, però el Celta no va encaixar cap gol i els dos equips segueixen vius i a les portes de fer història.