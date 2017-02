Encara porta cua

Sembla que el que va ser un cap de setmana surrealista, que va vorejar l'esperpent per moments, no s'acaba. Tot es va desencadenar dissabte, quan al migdia l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, va comunicar que el partit que diumenge havien de disputar els blancs contra el Celta a Balaídos s'havia d'ajornar perquè no es podia garantir la seguretat a l'estadi, ja que el temporal que ha assotat els darrers dies Galícia va fer malbé la coberta del feu gallec. Aleshores es van començar a succeir les informacions. El club presidit per Florentino Pérez volia jugar el matx, segons van indicar diversos mitjans estatals i va confirmar ahir el club en un comunicat, i va pressionar per tal que no se suspengués. El dia es va fer llarg fins que la LaLiga no va confirmar la suspensió de manera oficial, la posició del Madrid era la de viatjar a Vigo tot i l'informe presentat per l'Ajuntament. De fet, va proposar tancar la graderia malmesa o intentar reparar-la en cas que el temps ho permetés i, fins i tot, jugar en un altre estadi. L'ens presidit per Javier Tebas no va cedir i va anunciar l'ajornament del matx.

“El Madrid m'ha decebut”

L'actuació del Real Madrid en aquest assumpte ha fet parlar molt. Ahir s'hi va referir l'alcalde de Vigo: “No entenc la discussió, el risc era evident. El Madrid va fer una reacció absolutament indeguda, m'ha decebut”, va assegurar a la cadena SER Caballero, disgustat per l'actitud del club blanc. “M'és igual que sigui el Madrid o el sursum corda, abans de res hi ha la seguretat de la gent. És descabellat pensar que es pugui jugar amb aquelles planxes soltes. Quan es pren una decisió d'aquestes característiques és millor no fer pressió en qüestions de seguretat”, va indicar el batlle. Aquestes paraules no van caure bé a la casa blanca, que, a última hora de la tarda, va emetre un comunicat: “El Madrid lamenta les desafortunades declaracions de l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, en les quals assegura que aquest club va menysprear les mesures de seguretat exigides per la disputa del partit Celta-Madrid”, deia l'inici de la nota, amb la qual el club blanc va carregar contra l'alcalde: “Aquestes afirmacions de l'alcalde no només estan fora de lloc, sinó que són rotundament falses, perquè el Real Madrid no ha qüestionat en cap moment les mesures de seguretat establertes a l'estadi de Balaídos.” A més, l'entitat madridista va assegurar que les propostes posades sobre la taula de la LaLiga “volien evitar que la suspensió del partit perjudiqués les quatre competicions, per l'efecte dominó existent entre si, així com els enormes perjudicis econòmics produïts en totes les televisions del món i que tindran la seva repercussió en els pròxims concursos de la venda de drets de televisió”.

No s'ajorna l'Alavés-Celta