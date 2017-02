Tornada a la realitat

La pel·lícula ha canviat molt d'un any a l'altre a Leicester. En aquests moments de la temporada passada, els foxes vivien un somni: guanyaven qualsevol que se'ls posés al davant i ja s'havien convertit en un ferm candidat al títol de lliga, tot i ser, abans de començar el campionat, un equip cridat a lluitar pel descens. I al final, el que semblava una utopia, va acabar succeint i l'equip dirigit per Claudio Ranieri va completar una gesta de dimensions siderals aixecant la Premier League. Aquest any, però, amb una competició més, la Champions League –en els vuitens s'enfrontaran amb el Sevilla– i sense la mateixa contribució de Jamie Vardy i Riyad Mahrez, ni la dinàmica positiva del curs passat que els feia volar, el Leicester ha tornat a la realitat, la permanència.

Els foxes, que avui tenen contra el Derby County un replay de la FA Cup que segurament fa més nosa que servei, només estan un punt per sobre del descens i l'especulació sobre el futur de Ranieri –premiat al gener per la FIFA com a millor entrenador del món–no ha trigat a aparèixer en el mitjans anglesos. “El futbol és això; guanyes tres partits i ets Déu. En perds tres i estàs fora.” De fet, el club va fer ahir un comunicat donant “suport incondicional” al seu entrenador: “Tot i que al club tothom percep que l'equip ha de millorar, l'èxit sense precedents assolit en les darreres campanyes s'ha basat en l'estabilitat, la unitat i la determinació per assolir el més gran dels reptes.”

L'experiència