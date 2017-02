Ha arribat el dia esperat per a l'Alavés i el Celta. Setze anys després que els dos conjunts es quedessin a un pas de tocar la glòria en diverses competicions, bascos i gallecs buscaran aquesta nit (21 h, Gol) a l'estadi de Mendizorrotza el bitllet per a la final de copa i, de retruc, un lloc en la història que els permeti rescabalar-se de l'amargura viscuda el 2001. “Té molt a veure amb el que veig al voltant, més que amb mi mateix. Com a futbolista el que va succeir, va succeir, no hi ha títol que compensi allò. Comprenc molt bé el que és la il·lusió per a la ciutat, l'afició, i per a nosaltres, com a equip, poder obtenir alguna cosa”, reconeixia Toto Berizzo, un dels integrants d'aquell Celta que aleshores disposava d'homes de la talla de Mostovoi, Karpin i Gustavo López i que va caure derrotat en la final de la copa contra un Saragossa que dues setmanes abans havia segellat la salvació. “No es pot anar contra els designis. Si el futbol és just, aquesta copa la guanyarà el Celta”, va declarar Víctor Fernández, aleshores el preparador del conjunt gallec, poc abans de la final contra el Saragossa, l'equip que ell mateix va dirigir i va fer campió el 1994 contra el mateix Celta. “Igual mai més tornem a disputar una final. Ja són massa cops”, reblava Mostovoi després de perdre a l'estadi de la Cartuja.

I és que per als gallecs, la competició del KO només ha suposat un degoteig de patiments i decepcions, ja que han perdut les tres finals (1948, 1994 i 2001) que han disputat al llarg de la seva història. “Sé com ho vivim tots els que estem al voltant de l'equip, sé el que necessita la nostra afició, per haver estat futbolista i haver passat per aquella final del 2001. M'agradaria que això tingués un final feliç, hi ha una il·lusió contagiosa que surt de nosaltres, va cap a l'afició i ens torna amb més força”, va explicar el preparador argentí.

La rebel·lió dels modestos