Un adéu per sorpresa

Philipp Lahm deixa el futbol. Serà a final de curs quan el defensa alemany penjarà les botes, i dirà adéu després d'una vida al Bayern. “Com a capità és molt important per a mi tenir sempre un rendiment màxim, i penso que això no serà possible després d'aquesta temporada”, va justificar ahir el futbolista en un comunicat en el qual va explicar els motius per deixar-ho. La retirada, confirmada pel jugador dimarts després que diversos mitjans ho anunciessin, no només va agafar per sorpresa el món del futbol, ja que a Lahm, de 33 anys i que no acabava el contracte fins al 2018, se li intuïa corda encara, sinó també el seu propi club, el Bayern. I és que l'anunci va agafar a contrapeu el club bavarès: “El Bayern està sorprès per la manera de procedir de Philipp Lahm i el seu representant. Comptàvem que aquesta decisió seria comunicada de manera conjunta pel jugador i el club”, va indicar en un comunicat signat pel president del consell, Karl-Heinz Rummenigge.

El mateix Rumennigge va explicar que havia parlat personalment amb el jugador sobre una possible incorporació a la directiva, un oferiment que el futbolista va refusar. “Soc una persona a qui li agrada estar preparada, és per això que vull fer un pas al costat amb la finalitat de reflexionar sobre el futbol com un tot i pensar sobre com puc fer el millor ús de la meva experiència”, va justificar el defensa, que també hi va afegir que ben segur que treballarà amb el Bayern algun moment.

Lahm, una llegenda del conjunt muniquès, i també del futbol alemany, va arribar a l'entitat de Baviera amb onze anys, i ha vestit la samarreta d'aquest club durant tota la carrera, amb una excepció de dos anys en què va jugar a l'Stuttgart com a cedit i on va fer-se un nom per tornar. Tot i ser dretà, va començar jugant com a lateral esquerre, i finalment es va convertir en un dels millors laterals drets del món i també va enlluernar com a pivot defensiu, més tard, a les ordres de Pep Guardiola. Amb la campanya per acabar-se, els números parlen de la grandesa del futbolista: acumula 23 títols, 113 internacionalitats amb la selecció alemanya –de la qual es va retirar el 2014 després de proclamar-se campió del món–, 501 partits amb el Bayern i cap expulsió.