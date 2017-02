Experiment fallit i tres punts

En l'any i un mes que fa que Zinedine Zidane és entrenador a l'elit del futbol, no ha estat mai la intervenció des del punt de vista tàctic una qualitat que hagi demostrat. El preparador francès ha convençut els seus jugadors portant el vestidor amb mà esquerra, repartint minuts i tenint tothom endollat, i amb resultats incontestables basats, la majoria, més que en un model de joc clar, en el potencial individual dels seus futbolistes. Zizou, però, va sorprendre les darreres setmanes amb un nou sistema, amb cinc defenses, tres migcampistes i dos davanters, que no sempre que l'ha posat en pràctica ha acabat de funcionar. El va estrenar a Sevilla i no va acabar de grinyolar tot i la derrota, però també el va utilitzar contra el Celta en la tornada de les semifinals de copa que els blancs van empatar i en què van ser eliminats, i ahir a Pamplona, al camp del cuer, hi va tornar. El resultat va ser clar: no va anar bé. El conjunt blanc va oferir una imatge pobríssima a El Sadar amb un triomf (1-3) que va fabricar en el tram final, quan Zidane es va desdir dels cinc defenses, va posar un migcampista de més i va agafar les regnes del matx. No va ser fins al minut 57 quan, amb la lesió de Danilo, l'entrenador fa canviar d'idea fent entrar James Rodríguez, que l'equip madridista va rutllar.

I és que fins a aquest moment s'havia vist un partit, que va enfrontar primer contra últim, equilibradíssim al feu navarrès. El conjunt blanc no aconseguia plantar-se a camp rival, amb Isco i Modric sense trobar socis, pressionats per un rival intens i amb Benzema i Cristiano Ronaldo aïllats a dalt, la sortida de pilota acabava sent una pilotada llarga. Però l'Osasuna, que va fer una bona actuació, ha guanyat només un partit de lliga per alguna cosa, i va demostrar ser un equip poc fiable al darrere. En, segurament, la primera arribada dels visitants a l'àrea rival, Cristiano va obrir la llauna amb un xut en què el porter Sirigu, nou reforç dels rojillos, va estar poc encertat. No va canviar res el gol, i l'Osasuna, que insistia i havia posat a prova Keylor Navas, va obtenir premi amb un golàs de Sergio León, amb diferència el millor futbolista del conjunt local ahir. L'atacant andalús, exjugador del Reus i del Llagostera, va recollir una passada a l'espai de Fuentes i amb classe va batre el porter costa-riqueny amb un xut picat.

No va ser fins que va entrar James que el guió va canviar. Aleshores, amb un futbolista més al mig del camp, el Madrid va començar a tocar, a tancar el conjunt local, cada cop més esgotat, al seu camp i, finalment, un altra errada defensiva dels navarresos, aquesta vegada de Clerc, que va fallar a l'hora de refusar una passada, va desembocar en el segon gol blanc, obra d'Isco.

Ja no va tenir resposta l'Osasuna contra un Madrid que ja va controlar el joc fins al final i, en el temps afegit, Lucas Vázquez va tancar el marcador. Nova victòria del conjunt dirigit per Zidane, que, tot i l'experiment fallit del seu plantejament, continua en el lideratge amb un punt més que el Barça i dos partits (contra València i Celta, tots dos a domicili) per disputar.