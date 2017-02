Europa com a bàlsam

El Borussia Dortmund no passa un bon moment. L'equip dirigit per Thomas Tuchel no troba la regularitat en el seu futbol i inconstant, està duent a terme una decebedora temporada. En la lliga es troben a quinze punts del lideratge, després de perdre dissabte al feu del cuer, el Darmstadt, un equip que només havia guanyat dos partits en tot el campionat, i en la copa estan en els quarts de final, però passant les eliminatòries amb més pena que glòria (les dues últimes al Westfalenstadion en els penals). Avui, els alemanys, que visiten el Benfica a Da Luz, es retroben amb la Champions League, una competició en què sí que han respost –van quedar primers del seu grup, al davant del Real Madrid– i que representa un respir, un bàlsam, enmig del temporal. “Hem tingut una relliscada inesperada aquest cap de setmana, però hem d'intentar arribar confiats al partit. Sentim que tenim equip per guanyar, i això és el que hem vingut a fer”, va assegurar ahir Tuchel.

El tècnic no està aconseguint que l'equip progressi respecte al que va oferir el curs passat, el seu primer any a la banqueta borusser, en què va acabar sent un conjunt fiable, amb un estil genuí, amb la pilota, pressionant i sent molt vertical. Tuchel no s'ha allunyat de la idea, i aquesta campanya acostuma a jugar sempre amb tres homes al darrere, però les baixes de Mats Hummels (Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City) i Henrikh Mkhitarian (Manchester United), pesen en un conjunt que ha omplert els buits deixats per aquests futbolistes amb jugadors molt joves. Són dies difícils a Westfàlia: “De vegades s'està més tranquil en l'ull de l'huracà”, va assegurar l'entrenador, que no podrà disposar aquest vespre de Mario Götze, Sven Bender ni Emre Mor, tots tres lesionats.