Amb la il·lusió per bandera

Superada la letargia que suposen els dos mesos sense competició europea, la Champions torna a escena per al Real Madrid. Sense la copa però amb la tranquil·litat que dona veure's líder de la lliga amb dos partits menys, el conjunt de Zinedine Zidane obre el foc de l'eliminatòria de vuitens contra el Nàpols generant més dubtes que no pas certeses. Un duel de contrastos entre dos equips que en els darrers dos mesos han viscut inèrcies molt diferents. Pel bàndol local, la fi de la ratxa de 40 partits sense perdre ha fet minvar la fiabilitat mostrada fins aleshores pels jugadors blancs, alguns d'ells xiulats partit rere partit per la seva mateixa afició, com és el cas de Benzema. “Cadascú pot opinar el que vulgui, l'important és que jo el veig concentrat cada dia i estic content amb el seu treball. Després la gent pot demanar més a un jugador com Karim, però em dol que critiquin els meus futbolistes. Fa que la resta de jugadors marquin i, el més important, fa que juguin millor”, expressava Zidane en la prèvia del duel contra el conjunt partenopeu, que arriba a la cita en el millor moment de la temporada després d'encadenar 18 partits sense perdre.

Una carta de presentació en tota regla per intentar l'assalt al feu madridista 30 anys després de la seva última visita, amb Maradona com a líder de l'equip azzurri. “Sarri fa jugar el seu equip, ho està fent molt bé i està obtenint resultats practicant un futbol vistós”, destacava Zizou, que no creu que la falta d'experiència dels napolitans els pugui passar factura. “No crec que els afecti gaire l'ambient. És un equip molt intens, ràpid, petit, que a mi no m'agrada, i tècnicament són molt bons. Patir segur que patirem a estones, algunes vegades ens poden guanyar l'esquena, ja que tenen profunditat, però el que més m'interessa és el que farem nosaltres.”

Amb l'única absència de Gareth Bale, ja recuperat però mancat de ritme de competició, tot indica que el preparador francès tornarà a l'habitual 4-3-3 amb l'únic dubte de saber qui ocuparà el lloc del gal·lès, després que l'aposta de jugar amb defensa de cinc tornés a fer fallida a Pamplona.

Malgrat tot, Zidane no dubta del seu equip, invicte en aquesta competició, i confia mantenir la seva porteria a zero per viatjar sense urgències innecessàries a San Paolo. “Sabem que hi ha la tornada i l'important que és no rebre gols; és el missatge que vull enviar, hem d'estar concentrats en tot el que hem de fer.”

L'ambició del Nàpols