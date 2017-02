Innocència confirmada

Fermín Otamendi s'ha llegit la investigació policial i després dels cara a cara i els diferents testimonis té clar que hi ha indicis per tirar endavant el cas Osasuna. El club navarrès hauria participat en la compra de partits i altres delictes societaris com ara apropiació indeguda, falsedat documental i dels comptes sota el mandat de Miguel Archanco. El jutge, però, va considerar innocents onze dels imputats, entre els quals hi ha Sergio García. Ni el davanter del Bon Pastor ni l'Espanyol són culpables de pactar resultats.

Sergio García va anar a Pamplona a declarar el març del 2015 i va fer ús del dret a no dir res. “Mai no he comès irregularitats ni cap delicte”, va indicar en un comunicat posterior. El davanter català no volia fer declaracions fins que s'aixequés el secret de sumari i sabés de què se l'acusava. La principal font per implicar-lo era l'exgerent de l'Osasuna Ángel Vizcay. Per justificar com havien desaparegut 2,2 milions sense justificar dels comptes del club va relatar la compra de partits. Segons la seva versió, el directiu Txuma Peralta hauria organitzat una reunió abans de l'Espanyol-Osasuna de la penúltima jornada de la temporada de lliga 2013/2014 al costat de l'hotel de concentració dels blanc-i-blaus. Per un costat, Sergio García, un altre jugador i “un empleat o un fisioterapeuta” i, per l'altre, tres membres de la plantilla de l'Osasuna, tenint clar que el capità Puñal n'era un i assenyalant que el lateral català Damià Abella potser hi era també present. El duel va acabar amb el resultat d'1-1, que salvava l'Espanyol i deixava vius els visitants, que tenien comprat l'últim duel de lliga. Al final acabarien baixant. Fermín Otamendi va determinar ahir que cap d'ells formarà part del cas i queden exempts de qualsevol càrrec. També se n'han deslliurat l'aleshores bètic Jorge Molina i l'ara entrenador dels de Pamplona, Petar Vasiljevic.

