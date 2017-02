L'històric Lincoln City

La FA Cup és la competició de les grans històries, però ja feia temps que no se'n veia una de la magnitud de la del Lincoln City, equip de la cinquena divisió que disputarà els quarts de final de la torneig més antic del planeta després de superar un equip de la Premier League, el Burnley, i a fora, a Turf Moor.

Des del 1914, fa més d'un segle, que un equip del que a Anglaterra anomenen Non-League, és a dir els clubs que no pertanyen a les quatre primeres categories i que no són plenament professionals, accedeix a les eliminatòries finals de la FA Cup. El Lincoln, a més, ho va fer amb un final ple d'èpica. Va fer sonar la campana en l'últim instant gràcies a un gol del defensa Sean Raggett, i va profanar un estadi, Turf Moor, on el Burnley no perdia des del novembre, on el Chelsea s'havia deixat dos punts feia set dies i on els 3.210 aficionats del modest Lincoln van poder celebrar una fita històrica.

El City, al desempat

Pep Guardiola sumarà un partit més al recargolat calendari del seu Manchester City després de no poder imposar-se en la visita al Huddersfield Town, de la segona divisió, que en la primera meitat va tenir alguna ocasió per foradar la porteria de Claudio Bravo, ahir titular en un City amb algunes rotacions. Guardiola va intentar agitar el matx en el tram final amb l'entrada de De Bruyne i de Leroy Sané, però no va poder canviar el signe del partit.

El Chelsea no falla