Manotada de Zeman

“No vull acabar la temporada com el pitjor equip d'Europa.” Així es va presentar aquesta setmana Zdenek Zeman al Pescara, equip al qual ja va entrenar durant la campanya 2011/12, en què va ascendir a la Serie A i amb el qual assumeix el repte d'aconseguir la permanència, que està a deu punts. I ahir, l'estrena del veterà tècnic, conegut pel seu estil ofensiu, va ser marca de la casa: una golejada. El Pescara, cuer i que només sumava un triomf en 24 jornades –aconseguit als despatxos per alineació indeguda del rival–, va etzibar una mà de gols (5-0) al Gènova que reforça l'equip de moral. “No podem parlar de salvació, la distància amb els equips que tenim al davant és massa gran, però ens dona ànims per fer-ho de la millor manera possible”, va manifestar l'entrenador.