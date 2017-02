Cosa d'Ibra i Pogba

FA Cup

5a eliminatòria

Fulham (2a) - TOTTENHAM

0-3

0-1 (16') Kane. 0-2 (51') Kane. 0-3 (73') Kane.

Blackburn (2a) - MAN. UNITED

1-2

1-0 (17') Graham. 1-1 (27') Rashford. 1-2 (75') Ibrahimovic.

Burnley - LINCOLN CITY (5a)

0-1

0-1 (89') Raggett

MIDDLESBROUGH - Oxford U. (3a)

3-2

1-0 (26') Leadbitter, penal. 2-0 (34') Gestede. 2-1 (64') Maguire. 2-2 (65') Toni Martínez. 3-2 (86') Stuani.

Huddersfield T. (2a) - Man. City

0-0

MILWALL (3a) - Leicester C.

1-0

1-0 (90') Cummings.

Wolves (2a) - CHELSEA

0-2

0-1 (65') Pedro. 0-2 (89') Diego Costa.

Sutton U. (5a) - Arsenal

20.55 h (TDP) *Entre parèntesis la categoria dels equips que no són de la Premier League

QUARTS DE FINAL: Chelsea- Man. United Tottenham- Millwall Sutton United/ Arsenal- Lincoln City Middlesbrough- Huddersfield/ Man. City

El Manchester United va fent. Amb la final de la copa de la lliga a l'horitzó –és diumenge que ve–, amb pas ferm en l'Europa League i creixent en la Premier, en què acumula setze jornades sense perdre, el conjunt red devil va superar ahir la cinquena eliminatòria de la FA Cup després d'imposar-se 1-2 al feu del Blackburn Rovers. No va ser senzill, per al conjunt dirigit per José Mourinho, que va començar perdent i va haver de recórrer a Paul Pogba i Zlatan Ibrahimovic, suplents, per acabar guanyant el partit, que es va resoldre amb un gol de l'ariet suec a passada del migcampista francès.

I és que a Ewood Park, el primer a colpejar va ser el Blackburn, mitjançant Danny Graham, que va batre Sergio Romero després d'una gran assistència de Marvin Emnes. La resposta mancunian la va fer Marcus Rasford, que va finalitzar un contraatac i va establir l'empat. Entrat el segon temps, en el minut 62, Mourinho va decidir treure l'artilleria i va fer entrar Ibrahimovic i Pogba. El davanter –ja ha fet 24 gols aquest curs– va avisar en dues ocasions, abans d'acabar caçant una passada a l'espai del migcampista i decidir el partit amb una subtil definició que permet al United passar als quarts de final, en què es trobarà el Chelsea.

‘Hat-trick' de Harry Kane