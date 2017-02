Cesc lidera, Pedro allibera

Antonio Conte va entendre, i amb tota la lucidesa del món, que ahir era dia per a Cesc Fàbregas. Sabia l'italià de les intencions del Swansea, un equip que ja contra el Liverpool va donar la sorpresa generant molt trànsit a prop de la seva àrea, replegant-se amb intensitat, i que ahir, a Stamford Bridge, va repetir full de ruta per intentar complicar la vida a un líder que per moments es va veure amb l'aigua al coll, però que va acabar flotant gràcies al lideratge futbolístic del migcampista d'Arenys de Mar i a l'encert de Pedro Rodríguez.

El dia que Stamford Bridge retia homenatge a Frank Lampard, Fàbregas va correspondre amb la seva millor versió, desenterrant algunes de les virtuts que van convertir en llegenda el mític 8 del Chelsea i que el català també té adscrites al seu ADN. Sobretot l'arribada a l'àrea. Habitual suplent en detriment de Matic, Cesc va aprofitar l'oportunitat amb el seu millor partit de la temporada, com a gestor de joc i també com a finalitzador, oferint sempre una solució en la sortida de pilota, filtrant bones passades enmig de la frondosa defensa gal·lesa i trepitjant àrea amb criteri: va marcar el gol que obria el marcador, va obligar Fabianski a intervenir i va fer tremolar el travesser ja en la segona meitat.

El Chelsea va ballar al seu ritme bona part del partit, però no li va valer per tenir una tarda tranquil·la ja que el Swansea, que pràcticament no havia tret el cap a l'àrea de Courtois, va capitalitzar les poques arribades i al límit del descans, va trobar el premi al límit del descans amb una magnífica rematada de cap de Fernando Llorente.

El Chelsea, que no havia donat símptomes de flaquesa, es va ennuegar a partir de la igualada gal·lesa. Fàbregas va perdre un punt d'influència en el joc i fins i tot els seagulls van reclamar un penal per unes mans d'Azpilicueta dins l'àrea. Els londinencs, que havien empatat a Burnley, començaven a témer una nova ensopegada, però van reaccionar a temps per conservar el seu avantatge al capdavant de la Premier. Pedro va aprofitar una pilota filtrada per Cesc per desencallar el partit amb un xut des de la frontal que es va empassar Fabianski i Diego Costa va treure dramatisme als instants finals amb el seu setzè gol en la lliga.