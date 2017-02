Maleïts genolls

La mala sort de Sergio Asenjo amb els genolls sembla que no té fi. Diumenge, a l'estadi de la Ceràmica contra el Real Madrid, després d'aturar una rematada de cap a Karim Benzema, el porter del Vila-real va tornar-se a trencar el lligament encreuat anterior del genoll per quarta vegada. Un cop duríssim per al jugador de 27 anys, que després de superar tres vegades aquesta lesió, una de les més greus que pot tenir un futbolista, estava en un dels millors moments de la seva carrera.

“Estic comptant les hores perquè l'operació es dugui a terme i posar-me a treballar des del primer dia i tornar a demostrar que es pot tirar endavant una vegada més”, va assegurar ahir Asenjo en un vídeo penjat a les xarxes socials en què amb un somriure va tornar a una fortalesa mental admirable. “Vull donar les gràcies pels missatges de suport i ànims que he rebut, intentaré no defraudar a ningú i sortir una vegada més d'aquesta lesió. També al Vila-real, a l'afició i a Fernando Roig pel que m'ha transmès i la confiança que té en mi”, va declarar el porter.

Serà la primera vegada que haurà de fer front a una recuperació d'aquesta lesió al genoll esquerre, ja que les tres anteriors sempre havien estat al dret. Va ser el maig del 2010 quan el martiri d'Asenjo va començar. Defensant la samarreta de l'Atlético, que l'havia fitxat procedent del Valladolid, amb el qual havia causat sensació i amb el qual va debutar amb divuit anys, va trencar-se el lligament anterior encreuat del genoll dret. Un cop recuperat, ja no va tenir lloc a la porteria del conjunt colchonero, on havia irromput David de Gea, i va posar rumb cap al Màlaga. En terres andaluses sí que va ser titular, però va tornar-li a fallar el genoll i se li va trencar la plàstia. Era el febrer del 2011, no havia passat ni un any des de la primera lesió i va haver de tornar a començar. Els genolls frustraven el que era un porter de molta projecció, però Asenjo va serrar les dents i ho va superar. Va fitxar pel Vila-real, va demostrar la seva categoria i es va convertir en un dels referents de la lliga, i va entrar en els plans de Vicente del Bosque i va ser convocat amb la selecció espanyola. I una altra vegada l'infortuni. L'abril del 2015 es va tornar a trencar la plàstia del lligament encreuat del genoll dret. Després del curs passat gairebé en blanc, recuperant-se, aquesta temporada va començar-la millor que mai. Fins ahir havia encaixat quinze gols en la lliga, on era el porter menys golejat del campionat, fet que l'havia fet tornar al combinat estatal, on Julen Lopetegui va citar-lo en l'última llista.

Al vestidor groguet, la lesió ha fet mal. “Estem molt afectats”, va explicar l'entrenador de l'equip. “Ens dol perquè és un dels nostres líders”, va indicar el seu company Samu Castillejo. “És un tros de pa, al vestidor n'hi ha molt pocs com ell. És dels jugadors que menys es mereixen una desgràcia així”, va dir Jaume Costa. “Maleïts genolls”, pensa tothom; Asenjo ja només té al cap tornar.