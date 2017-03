Tendència a la baixa

Mal moment per al Real Madrid de Zinedine Zidane. L'equip blanc va encetar la setmana passada disposat a fer un cop sobre la taula en la lliga, instal·lat en el lideratge, un punt per sobre del Barça, el segon classificat, i amb dos partits menys, però va perdre a València, va guanyar amb suspens i polèmica arbitral a Vila-real i va punxar al Santiago Bernabéu contra Las Palmas, per acabar cedint la primera posició, immers en un mar de dubtes futbolístics. “No és un moment bo del nostre joc”, va reconèixer l'entrenador del conjunt madrileny.

I és que els últims resultats han destapat les carències de joc col·lectiu de l'equip blanc. La ratxa de 40 partits seguits sense perdre, sostinguda en múltiples ocasions amb gols en els últims minuts gràcies a la rauxa i a la clàssica èpica, i els resultats, tot i els mals partits, permetien als madridistes refugiar-se i sobreviure. Però a l'equip de Zidane sempre se li ha trobat a faltar un pla, un model de joc clar, allunyat del talent de Modric o Kroos, de la determinació a dalt de la BBC o de Sergio Ramos, dels miracles sota pals de Keylor Navas i de les fogonades esporàdiques de futbolistes amb un rol més secundari com Isco i Morata.

El Madrid, ho ha posat de manifest durant tota la campanya, és un equip que pot ser dominat per qualsevol i al qual se li pot complicar qualsevol partit- i el final de la ratxa –que va anar del 6 d'abril del 2016 fins al 15 de gener d'aquest 2017– va posar fi a una inèrcia que fins a aquell moment els feia tirar endavant. “Ens ha afectat”, van reconèixer diversos jugadors de la plantilla blanca després de ser derrotats al Sánchez Pizjuán fa un mes i mig; i és ara, sense aquesta dinàmica, amb futbolistes com Benzema i Cristiano Ronaldo als quals està costant acostar-se a la seva millor versió, o com Keylor Navas, que ja ha encaixat tants gols en aquest punt del campionat com en tota el curs passat –n'acumula 31 en 25 partits en totes les competicions–, quan es detecta més que mai la falta de guió i els resultats no surten.

El Madrid només ha guanyat sis dels últims dotze enfrontaments que ha jugat i en l'última setmana ha deixat escapar cinc punts. “No ho estem fent bé, abans tampoc ho fèiem perfecte, però en els últims partits en les primeres parts no ho estem fent bé. Ho volem canviar, trigarem partits, però segur que ho aconseguirem”, va manifestar Zidane dimecres després de l'empat contra els canaris. Al vestidor blanc també són crítics: “Hem de millorar moltes coses. Estem deixant de fer coses que volem fer i que diem que hem de fer abans dels partits i no les fem i passa el que ens està passant últimament”, va assegurar Marcelo, un dels pesos pesants de l'equip. “Òbviament, estem preocupats. Quan les coses no surten, intentem millorar”, va indicar Sergio Ramos. “S'ha de fer autocrítica i cadascú ha de veure què es pot millorar”, va advertir el capità. “El resultat convida a treballar més. Queda molt al davant”, va explicar Keylor Navas. La tendència va a la baixa, Zidane és optimista: “Som al mateix vaixell, jo sóc el responsable i estic convençut que ho tirarem endavant.” El proper duel del conjunt blanc, demà a Ipurua contra l'Eibar.