La Juve s'encalla a Udine

Fins i tot en la vida de la Juve hi ha dies grisos. S'ho pot permetre, la vecchia signora, que governa amb mà de ferro la Serie A camí del seu cinquè títol definitiu. Fins i tot, que perdi punts sembla un mal menor. Els bianconeri, espessos i imprecisos, es van deixar dos punts en la seva visita a Udine, però la desfeta de la Roma dissabte li permet esgarrapar un punt més als seus perseguidors, i ara està a vuit dels romans i a deu del Nàpols, principal beneficiat de la jornada.

Ahir, amb un onze perfectament titular, la Juve va tenir moltes dificultats per exhibir la seva jerarquia al nou Dacia Arena, on va topar amb un Udinese malcarat i revel, que en el primer tram del partit va jugar amb molta desimboltura, impulsat per un Sekou Fofana que hauria de marxar lesionat i per l'exuberància de Duvan Zapata, que va deixar clavat Bonucci amb un gran canvi de ritme per afusellar Buffon i per portar el gegant torinès a una situació de necessitat. Hauria pogut ser encara pitjor per a l'equip d'Allegri després de la segona part, quan Danilo va estavellar una pilota al pal.

La Juve no donava símptomes de vida. Dybala no tenia pes en el partit, les desmarcades d'Huguaín eren efímeres i el tempo de Pjanic tampoc va ser evident contra un Udinese que va anar reculant amb els minuts i que va concedir poques ocasions a una Juve que, malgrat tot, sempre té recursos. I davant la falta de fluïdesa, va aprofitar l'exuberància aèria de Bonucci per quedar-se amb un punt camí de l'scudetto.