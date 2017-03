La redempció d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang ha estat l'home de l'eliminatòria. En l'anada, en què el Dortmund va caure per la mínima (1-0) al feu del Benfica, el davanter gabonès va estar desafinadíssim i va malbaratar múltiples ocasions claríssimes, entre aquestes un penal, i ahir en la tornada es va rescabalar. I és que amb un hat-trick, l'atacant va comandar la golejada dels borussers, que van classificar-se per la porta gran amb una golejada (4-0) contra un rival massa contemplatiu, poruc, que segurament va acabar pagant no creure's que podia ser equip de quarts de final.

Thomas Tuchel va prometre anar a l'atac, i va complir, per aixecar l'eliminatòria i a l'altre bàndol, com a Da Luz, els portuguesos van assumir el rol d'anar a remolc seu. Replegat al seu camp, el conjunt dirigit per Rui Vitoria va intentar contenir el Dortmund, i va fer-ho força bé en el primer temps, però li va faltar idea per fer mal a l'altra àrea. Al davant, els de Westfàlia, empesos pels seus, van ser amos i senyors de la pilota, però els va costar generar ocasions en la primera part, tot i encarrilar el partit aviat mitjançant Aubameyang. L'africà va treure's la pressió del fluix partit de l'anada amb una diana al minut 4 rematant de cap una pilota pentinada per Pulisic a la sortida d'un córner.

Va ser l'inici de la redempció del davanter, que després del descans va acabar de resoldre. En l'inici del segon acte, en què Cervi va estar a punt d'empatar pels visitants amb un clar xut a dins de l'àrea que va refusar la defensa, Aubameyang es va fer sentir amb dues perilloses aproximacions sense acabar en res. Tot i això, no va ser ell qui va obrir escletxa pels borussers, sinó el jove Pulisic, de 18 anys, un atacant que fa molt bona pinta, després de picar sobre la sortida del porter Ederson finalitzant una gran passada de Piszczek. I sense temps per a la resposta, Aubameyang va fer el tercer, culminant dins l'àrea una bona jugada col·lectiva.

El 3-0 va sentenciar –el Benfica necessitava 2 gols per passar– i va fer obrir els portuguesos, que tampoc van acabar de mostrar gaire convicció, i el Dortmund no va patir, de fet, va acumular més arribades per fer el quart abans. Una de les més clares la va protagonitzar Marc Bartra, assentat en la defensa de tres centrals de Tuchel i que ahir va completar un sobri matx, amb un cop de cap que es va estavellar al pal. Aubameyang, al final, va completar el pòquer i el seu trio amb una rematada al segon pal després d'una centrada de Durm.