El dilema ‘gunner'

“Respectem les opinions dels aficionats, però com a gran club que som hem de vetllar pels millors interessos a llarg termini. Arsène té contracte fins a final de temporada. Arribat el moment, decidirem.” Amb una evasiva inquietant, el president de l'Arsenal, Chips Keswick, no va dibuixar dijous quin serà el futur gunnner després de la desfeta contra el Bayern, claudicant per setena vegada consecutiva en els vuitens de finals de la Champions. Mentre el seu entrenador, Arsène Wenger, sosté que continuarà al comandament de la nau, que enllaçarà la seva 21a temporada al capdavant d'un projecte traçat per ell, la massa social gunner ja ha començat a donar símptomes de fatiga. “Suficient és suficient, Wenger fora”, va cantar bona part de l'Emirates durant la fallida contra el Bayern mentre nombroses pancartes van expressar-se en contra d'un nou contracte per mantenir l'alsacià al capdavant del club. Ja ni tan sols algunes llegendes, que van viure l'esplendor de l'era Wenger en primera persona, han mantingut la fe en el tècnic de Strasbourg. “L'Arsenal s'està endinsant en el pitjor període de la seva història”, va esmentar dimarts Ian Wright, encapçalant una crítica ferotge al club del nord de Londres.

Fitxat per sorpresa l'any 1996 quan entrenava el Nagoya Grampus del Japó, a Wenger ningú li pot negar que hagi transformat l'Arsenal, fomentant una aposta per la formació, per la incorporació de joves prospectes que ell mateix ha tallat i impulsat cap al firmament futbolístic, així com un difícil trasllat des de Highbury fins a l'Emirates, on els costos de construcció del nou estadi van forçar l'Arsenal a invertir menys en futbolistes.

Però, tot i aquestes evidències, l'Arsenal dels invencibles ha quedat en el record, el club fa tretze anys que no conquereix una Premier League i ha agafat un aura de catastrofisme en els últims anys que ha assumit un punt àlgid. A més, en ple huracà, Wenger està havent de gestionar la difícil situació d'Alexis Sánchez i Mesut Özil, dos dels seus millors actius i que, en el tram final del seu contracte, no sembla que estiguin gaire interessats a renovar. El xilè es va quedar a la banqueta en l'últim partit de Premier contra el Liverpool. Al mag de Gelsenkirchen li va tocar contra el Bayern. “Sé que Wenger no és una persona que es rendeix fàcilment, però s'està endinsant en una situació difícil, sembla que els jugadors no estan amb ell”, reconeixia Patrick Vieira, un dels il·lustres deixebles d'un Wenger que viu entre l'espasa i la paret.