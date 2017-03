La fiabilitat del Bernabéu per superar la ressaca europea

Superat sense eufòria l'escull de Nàpols, el Real Madrid reprèn la música de la lliga encara embolcallat en una ressaca europea rica en sediments i especialment focalitzada en l'heroïcitat de l'etern rival i d'una polèmica arbitral que fins i tot va motivar l'immaculat Zinedine Zidane a desviar-se del guió per un dia. Tenen més repercussió mediàtica les ajudes al Madrid? “No ho sé. El Madrid és únic, sabem que molestem, però això no canviarà. Si guanyem és perquè estem bé i prou”, va dir sorprenentment el tècnic marsellès.

El seu Madrid s'abraça avui a la seguretat del Santiago Bernabéu, on no ha perdut en aquesta lliga, per mantenir-se ferm en la pugna titànica que manté amb el Barça –i també amb el Sevilla– pel campionat. Després d'acumular alguns disgustos en les últimes setmanes, amb la derrota a Mestalla i l'empat en l'últim sospir contra Las Palmas, Zizou confia que sabran assegurar-se els punts contra un Betis que navega amb certa tranquil·litat, 9 punts per sobre de la zona de descens. “Que seguim imbatuts a casa és senyal que estem fent les coses bé i ens empeny a continuar en aquesta línia. Estem fent una temporada positiva. Sempre es poden millorar coses, però fins ara no està gens malament, i som conscients que a partir d'ara cada partit és fonamental”, va explicar el francès, que segueix tenint problemes per confeccionar la seva rereguarda per les absències de Varane i de Pepe i que tampoc podrà disposar aquest vespre de Gareth Bale, que complirà el seu segon partit de sanció.

Sí que estarà a disposició Morata, que va donar un ensurt en una acció amb Lucas Vázquez en l'entrenament a Valdebebas: “Ha rebut un cop, però no tindrà cap problema, estarà a la llista”, va concloure Zidane.