Judici constant al Bernabéu

No està sent una temporada fàcil per a Keylor Navas. Les actuacions del costa-riqueny, en l'ull de l'huracà pel seu irregular rendiment, han provocat que el porter visqui un judici permanent en cada partit que disputa al Santiago Bernabéu. Lluny de la solidesa mostrada el curs anterior, en què el seu paper va permetre sostenir l'equip en moments clau, Keylor està alternant aquesta campanya bones actuacions amb errades greus impròpies d'un porter de la seva categoria.

Un compendi d'errors i d'encerts que ha provocat xiulets i aplaudiments a parts iguals en un Bernabéu novament dividit en el debat sobre la porteria. “És lleig, són circumstàncies en què un no es voldria veure, però toca seguir endavant. Sé que confien en mi, i això em compromet perquè aquestes coses no tornin a passar”, expressava Keylor després del partit contra el Betis.

La desafortunada primera meitat que va completar –una sortida desesperada li hauria hagut de costar l'expulsió poc abans que se li esmunyís de les mans un xut sense perill de Sanabria en l'acció del 0-1–, va provocar que s'emportés els retrets d'una afició que, un cop més, li va dedicar una notòria xiulada.

Keylor, que només ha deixat la porteria a zero en quatre dels dinou partits que ha disputat en el torneig de la regularitat, es va rescabalar en la segona part salvant el triomf del seu equip amb una meritòria estirada en l'últim minut del matx que li va permetre rebre l'ovació d'un públic que, minuts abans, l'havia xiulat cada cop que entrava en joc. “Hi ha moments en què les coses no surten bé, i d'altres en què sense voler, surten. S'ha de mantenir el cap fred i s'ha de saber estar. He tingut mals moments i moltíssims moments bons”, resumia un Keylor que, malgrat tot, té la plena confiança del vestidor. “En el descans no li vaig dir res, és part del joc i es pot equivocar com tots. Al final, va ser ell qui ens va salvar el partit”, va explicar Zidane. Un discurs que va mantenir Ramos, l'altre salvador de l'equip contra el Betis. “Va tenir mala sort en aquella acció puntual, però després va fer l'aturada del segle”. Amb contracte fins al 2020, Keylor no vol sentir a parlar del seu futur ni de la possible arribada d'homes com De Gea o Courtois. “No guanyo ni perdo res amb tot això. Treballo dur per estar entre els millors futbolistes i per poder quedar-me aquí molts anys.”