Esclaus del joc

Una paradoxa acompanya el Sevilla fins a Leicester, a l'Anglaterra profunda. Avalat pels resultats –no cau des de fa un mes i mig– l'equip de Jorge Sampaoli ha perdut el fil argumental de la temporada i la raó de ser d'un entrenador que ho va deixar clar des que va posar un peu a Nervión: “Vull un equip que pensi molt més en la porteria contrària que en la pròpia, que transmeti als aficionats mitjançant el joc.”

I si bé mai s'ha tret de la vista la porteria contrària, el Sevilla ha perdut lucidesa en el trajecte. El que fins fa poc era un engranatge ben greixat, ara grinyola, en uns darrers partits en què els andalusos han competit, però sempre amb la llengua fora. “Està bé, hem guanyat, però jugant així no anirem enlloc”, va evidenciar Iborra després de superar l'Athletic al Pizjuán. A aquell triomf, l'han seguit dos empats, contra l'Alavés i el Leganés, que no han contribuït a millorar l'opinió pública.

Enfangat en dos fronts, obligat a doblar esforços per mantenir-se ferm en la cursa per la lliga i alhora per fer història en la Champions –ho farà si és capaç de mantenir l'avantatge de 2-1 contra el Leicester en el que el seu president ha catalogat com el partit “més important de la història del club”–, el conjunt sevillista comença a sentir el rigor del camí. Sampaoli, que no negocia esforços i que ha portat l'equip fins aquí a tota màquina, sempre amb una pressió viva, quasi malaltissa, no creu que la seva gestió de la plantilla i la seva insistència en un grup reduït de futbolistes estigui al darrere d'aquest sotrac, però no amaga que alguna cosa s'ha descol·locat al seu tauler d'escacs. “Estem físicament en la mateixa situació que els equips que juguen dues competicions”, opinava fa uns dies. “No guanya qui corre més, sinó qui juga millor. Nosaltres en els últims partits hem estat corrent molt, senyal que no hem jugat bé. Quan retrobem el nostre nivell de joc, no qüestionarem el físic perquè correrà la pilota”, va repetir dissabte, després que el seu equip fos incapaç de sotmetre un rival de la zona baixa com el Leganés.

Absent en els darrers partits Nasri, el far futbolístic del Sevilla, el conjunt de Sampaoli està enyorant la influència de Fanco Vázquez en el primer tram de la temporada i ni tan sols Steven N'Zonzi, pletòric en molts trams del curs, està tenint una gran ascendència sobre els partits.

Conscient de la desceleració futbolística del seu equip, Sampaoli sap que haurà de conjugar de nou tots aquests elements per rubricar l'accés als quarts de final al King Power Stadium. “No volem perdre el pas dels grans equips, però ho assumim amb tranquil·litat, tots els equips tenen baixades futbolístiques. Volem exhibir una bona versió, la de ser dominadors”, va desgranar ahir, en el dia del seu 57è aniversari el tècnic de Rosario, també sabedor que s'enfronta amb un Leicester molt diferent al que va jugar al Pizjuán, encara amb Ranieri a la banqueta: “Hi ha hagut un gir anímic i el converteix en un equip molt perillós, com el de la temporada passada.”

De fet, el nou tècnic dels foxes, Craig Shakespeare, ja no parla de capgirar l'eliminatòria contra el Sevilla, sinó de les possibilitats del campió anglès de guanyar la Champions. “Perquè no? Si hem arribat fins aquí, som capaços de tot”, va proclamar el tècnic rival d'un Sevilla que sosté la temporada amb resultats, però molt conscient que haurà de recuperar el joc per seguir regant la idea de Sampaoli.