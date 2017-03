El Leicester en estat pur

La porta de la història se li va tancar a última hora al Sevilla i es va obrir de bat a bat per a un Leicester que reprèn el seu conte de fades quan semblava que havia acabat. Pragmàtic i fiable com el de la temporada passada, el conjunt anglès va optimitzar les seves arribades a l'àrea i va defensar amb coratge per noquejar un Sevilla que va tenir dificultats per trobar el seu lloc en el partit.

En lloc de combatre les virtuts del Leicester amb armes pròpies, potenciant el futbol associatiu i amagant-li la pilota, és com si Sampaoli hagués decidit neutralitzar el futbol britànic equiparant forces, posant centímetres amb N'Zonzi i Iborra al mig i l'agressivitat de Mercado per defensar l'exuberància física dels foxes.

Però la seva aproximació al partit va naufragar: el seu equip va tenir molt poc la pilota i el Leicester es va sentir còmode practicant el futbol primari que el va convertir en l'epicentre del futbol mundial l'any passat: defensant amb ordre, sortint ràpid amb Vardy i, sobretot, optimitzant al màxim les accions d'estratègia. Wes Morgan, el gegant jamaicà del Leicester, va aprofitar una falta lateral per, amb un pèl de fortuna, perforar la porteria de Sergio Rico i la moral d'un Sevilla que va rematar més en la primera meitat –Nasri va obligar Schmeichel a posar una bona mà–, però que mai va sentir el confort del seu joc, el que havia invocat Sampaoli en la prèvia i que ja fa dies que el seu equip no aconsegueix conjugar.

Sempre voraç a l'hora de rectificar, el tècnic de Rosario va llegir que el seu pla inicial no discorria pel carril adequat i, ja en el descans, va voler redimensionar el partit donant entrada a Jovetic i a Mariano, així com endarrerint la posició de Nasri. Però quan semblava que el Sevilla sintonitzava el canal, quan una pilota d'Escudero va fer tremolar la porteria de Schmeichel i quan els andalusos començaven a hidratar el seu futbol, una nova acció amb una pilota solta dins l'àrea, va permetre a Albrighton duplicar l'avantatge, empenyent ja el Sevilla a un final agònic i obligant-lo a marcar per forçar la pròrroga i a viure en un estat de sobreexcitació que va acabar passant factura al de sempre, Samir Nasri, que va deixar el seu equip en inferioritat caient en les provocacions de Vardy i propinant-li un cop de cap, encara que molt lleu.

No era la nit del Sevilla. I mai ho va ser. Ni tan sols quan ja creuant la línia de l'èpica, va disposar d'un penal per forçar el temps extra. Les penes màximes no estan sent el punt fort de l'equip de Sampaoli, i ahir, en ple atac de necessitat, res va canviar. Sense especialista després d'haver fallat 6 dels 11 penals executats, N'Zonzi va assumir la responsabilitat, però va executar sense malícia, tou i previsible perquè Kasper Schmeichel, davant la mirada del seu llegendari pare a les tribunes del King Power Stadium, enterrés el Sevilla. La història del Leicester continua...