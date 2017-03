La pressió és per a Mourinho

“Em poden dir el que vulguin, soc un professional i defenso el meu club. Fins que tinguin un entrenador que hagi guanyat quatre Premier Leagues per a ells, jo soc el número 1. Quan tinguin algú que els guanyi quatre Premiers, em convertiré en el número 2. Però de moment, Judes és el número 1.” Així va començar la setmana José Mourinho. El tècnic va tenir una mala nit a Stamford Bridge, l'estadi del Chelsea, un feu que l'ha idolatrat durant molt de temps, on ha entrenat set temporades –repartides en dues etapes– i on ha guanyat tres lligues, tres copes de la lliga i una FA Cup. Allà, dilluns, al capdavant del seu nou equip, el Manchester United, va ser eliminat en els quarts de final de la FA Cup amb una actuació arbitral que el va perjudicar, va protagonitzar una discussió pujada de to amb el seu homòleg a la banqueta rival, Antonio Conte i, a més, va ser insultat i titllat de “Judes” per una part de l'afició blue, aquella que l'adorava, i a la qual va contestar.

Tot plegat ha fet parlar molt, a Anglaterra; i ara el United, que ja ha aixecat dos títols amb la direcció del preparador portuguès en aquesta primera campanya –la supercopa i la copa de la lliga– es queda amb l'Europa League com al principal objectiu de la temporada. En sisena posició en la Premier, amb el lideratge molt lluny, a disset punts i la quarta posició a l'abast, però molt competida, la segona competició continental es presenta com una gran oportunitat per assegurar la Champions League, ja que el guanyador té com a premi disputar-la el curs que ve. “És una competició molt important per a nosaltres. És per això que en cada partit hem jugat contra equips forts, intentant progressar i avançar, i això mateix és el que farem demà [per avui]”, va assegurar Mou ahir en la prèvia del partit de tornada dels vuitens de final en què rebrà el Rostov a Old Trafford després de l'empat a un de l'anada. Un resultat que deixa l'eliminatòria oberta, que es decidirà en un duel perillós en què els red devils no tindran els lesionats Wayne Rooney i Anthony Martial i que podria enterbolir el curs del conjunt tot i els dos trofeus obtinguts.

I Mourinho entoma la pressió. De fet, ahir va fer una aferrissada defensa d'un dels homes més criticats després de la desfeta de dilluns, Paul Pogba, l'home pel qual el United va pagar uns 105 milions d'euros a la Juventus l'estiu passat. “Sento que el món està perdent valors i tots ho sabem. L'enveja està arribant a uns nivells que m'espanten”, va assegurar el preparador. “No és culpa de Paul guanyar deu vegades més que el que alguns molt bons jugadors hp havien fet en el passat. No és culpa seva si alguns opinadors tenen problemes amb les seves vides i necessiten cada moneda per sobreviure, mentre Paul és multimilionari. No és culpa seva. Mereix respecte”, va seguir Mou. “És un noi que va venir a Manchester sent un adolescent per buscar fer-se camí aquí, sense por de marxar a un altre país per buscar millors condicions i que s'ha convertit en un dels millors del món en la seva feina. Ningú li ha regalat res”, va concloure. El Manchester United de Mourinho se la juga aquesta nit en una competició en què és el favorit i que li pot solucionar el bitllet per viatjar per Europa en primera classe el curs vinent.