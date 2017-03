El City juga amb foc i es crema

Per primera vegada des que és entrenador d'elit, Pep Guardiola no estarà en uns quarts de final de la Champions League. El tècnic de Santpedor havia arribat sempre, en les set temporades anteriors, com a mínim, a les semifinals, però aquesta serà diferent, ja que ahir amb el seu Manchester City va ser eliminat al feu del Mònaco. A l'equip citizen, que es va plantar al Lluís II amb un avantatge de 5-3 de l'anada, el va condemnar una pèssima primera part en què va ser superadíssim pel conjunt monegasc. La resposta oferta després del descans va acabar per no servir. Els homes de Guardiola van demostrar que els queda encara un bon tros per acabar de ser un equip fet i competitiu a Europa i s'acomiaden prematurament i contra pronòstic de la lliga de campions.

Endavant continua el Mònaco, que va mostrar una imatge imponent al seu estadi. Els de Leonardo Jardim havien de remuntar i ho van fer tot a la perfecció per aconseguir-ho: van pressionar a dalt, van ser intensos, van generar ocasions, van arribar amb gent i van esborrar el seu rival de la gespa. Almenys en la primera part, que va acabar 2-0, i en la qual van fer empetitir el Manchester City d'una manera flagrant i sense el seu capità i estrella, Radamel Falcao, que va caure a última hora de la convocatòria. Els monegascos van engegar ràpidament la maquinària, i Mbappe va advertir Caballero en un contra un que el porter argentí va salvar abans d'obrir la llauna. En la jugada següent, el jove davanter de 18 anys va finalitzar per fer el primer gol una centrada de Bernardo Silva, que havia combinat abans amb Mendy. El Manchester City gairebé no travessava la línia del mig del camp ni era capaç d'ajuntar-se amb la pilota, ni de combinar, ni de trobar els seus extrems a la banda, atropellats pels locals. I és que el Mònaco pot ser un equip desconegut, però està molt ben treballat i té a les seves files futbolistes joveníssims que, de ben segur, acabaran en grans d'Europa. Els atacants Mbappe, Bernardo Silva i Lemarr, els migcampistes Fabinho i Bakayoko i el lateral Mendy són jugadors que no passen dels 23 anys, que juguen en un conjunt que lidera la lliga francesa i que ahir es van exhibir. Tres d'ells van fabricar el primer i tres d'ells també van originar el segon. Mendy i Lemar es van trobar per enèsima vegada a la banda esquerra i la centrada del segon la va culminar Fabinho per avançar els monegascos en l'eliminatòria.

Els de Guardiola, molt inferiors, tenien un gran problema en el descans. Necessitaven un gol i en la segona part van oferir una altra cara. El Mònaco va deixar de pressionar i els visitants van saber agrupar-se al voltant de la pilota i van tenir els espais i la lucidesa per trobar Sterling i Sané a les bandes. Després de diverses aproximacions, un xut de Sterling refusat pel porter Subasic va acabar als peus de Sané, que no va fallar i va tornar a avançar el City. Pep demanava als seus homes que seguissin pressionant, que no deixessin que els monegascos es despleguessin, però en el tram final va arribar un últim cop. En una falta lateral, el City va tornar a posar de manifest la seva feblesa defensiva i Bakayoko, va rematar de cap una pilota posada per Lemar, per tornar a avançar els seus i deixar el City a l'estacada. Els anglesos van jugar amb foc en una primera part molt fluixa i es van acabar cremant.