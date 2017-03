Només és el començament

Duríssim cop el que va rebre Pep Guardiola dimecres a l'estadi Lluís II. El seu Manchester City va deixar perdre l'avantatge (5-3) de l'anada i va ser derrotat pel Mònaco (3-1), que el va eliminar de la Champions League. El conjunt citizen, encara en procés de construcció, com va tornar a posar de manifest al feu monegasc, no es va poder sobreposar a una primera part en què va ser atropellat pel seu rival i en què va oferir una imatge molt pobra.

“Ens hem oblidat de fer el que acostumem a fer. El meu error ha estat no ser capaç de convèncer els jugadors de fer-ho”, va explicar l'entrenador català després que es consumés l'adeu que el deixa sense semifinals de la lliga de campions per primera vegada des que és entrenador d'elit, fa vuit campanyes. “És simple. La diferència ha estat en la primera i en la segona part. En la segona part hem intentat guanyar el partit, hem intentat jugar. Així ho he fet durant tota la meva carrera. El problema ha estat la primera part, en què no hi hem estat”, va argumentar el preparador, que va refusar que la desfeta es produís per una qüestió de feblesa defensiva: “No és per la defensa. Hi ha hagut, en la segona part, un problema amb la defensa? Els nostres davanters han de ser agressius i recuperar la pilota, però no ho hem fet en aquest moment crucial.”

El conjunt dirigit per Guardiola no ha acabat de mostrar una versió recognoscible, ni tampoc consistent, en cap moment del curs. No és fàcil crear un equip nou, instaurar-hi un nou model de joc, amb una idea com la que vol imprimir el tècnic en què la pilota és sempre protagonista. És un procés que requereix temps i això és el que està treballant el tècnic de Santpedor, en un país que tampoc ho posa fàcil, ja que la cultura futbolística s'aferra a la pilotada llarga, a la disputa i a la segona jugada. “Crec en la manera que a mi m'agrada jugar. Ho sento, no canviaré”, ha proclamat més d'una vegada Guardiola davant dels crítics. La greu lesió de Gündogan, un futbolista cridat a liderar el mig del camp i expert en el joc de posició que vol practicar el de Santpedor, també ha estat molt perjudicial per a un equip que pot lluitar encara per la FA Cup –està en les semifinals– i la lliga, a deu punts del lideratge.

Guardiola és la cara de la desfeta, com ho demostren les portades d'ahir Anglaterra, però el seu càrrec no perilla, ni de bon tros. Ferran Soriano i Txiki Begiristain feia temps que esperaven que l'entrenador català ocupés la banqueta citizen, i aquesta ensopegada no canvia res. De fet, ja es parla de la inversió que farà el club a l'estiu per renovar la plantilla, després dels aproximadament 200 milions gastats abans de l'inici d'aquest curs. I és que el partit a Mònaco, a més d'evidenciar que el projecte està en els inicis, va retratar certs futbolistes. “Crec que Kevin de Bruyne, David Silva i Fernandinho no van assumir la responsabilitat de la pilota. Va semblar que quedaven astorats per l'inici del Mònaco”, va explicar Trevor Sinclair, exfutbolista del City i ara opinador a la BBC. “Va faltar lideratge al terreny de joc i valentia”, va afegir l'exinternacional. “No estic tan segur que els fitxatges dels últims cinc anys hagin estat bé”, va assegurar un altre exjugador i també opinador, Phil Neville.

En aquest sentit, el diari The Guardian va indicar que quan s'acabi la temporada, el club de Manchester farà la reforma més profunda de la plantilla des que el xeic Sheikh Mansour va comprar el club el 2008. L'eliminació és només el començament per a un equip que ha de seguir creixent i madurant per acabar sent competitiu: “Vaig venir aquí per guanyar la Champions League. Ho he provat i ho tornaré a provar”, va dir Guardiola dimecres a la nit.