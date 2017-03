Mallo i Aspas sentencien i el Celta desafiarà el seu sostre

Vuitens

Tornada

ANDERLECHT - APOEL N.

1-0 (2-0)

1-0 (65') Achaempong.

MAN. UNITED - Rostov

1-0 (2-1)

1-0 (70') Mata.

AJAX - Copenhaguen

2-0 (3-2)

1-0 (23') Bertrand Traoré. 2-0 (45') Dolberg (p.).

Krasnodar - CELTA

0-2 (1-4)

0-1 (62') Mallo. 0-2 (80') Iago Aspas.

B. M'Gladbach - SCHALKE

2-2 (3-3)

1-0 (26') Christensen. 2-0 (45') Dahoud. 2-1 (54') Goretzka. 2-2 (68') Bentaleb

Roma - OL. LIÓ

2-1 (4-5)

0-1 (16') Diakhaby. 1-1 (17') Strootman. 2-1 (60') Tousard en pròpia

BESIKTAS - Olympiacòs

4-1 (5-2)

1-0 (10') Aboubakar. 2-0 (22') Babel. 2-1 (31') Elyounoussi. 3-1 (75') Babel. 4-1 (84') Tonsun.

GENK - Gent

1-0 (6-3)

1-0 (20') Castagne. 1-1 (84') Verstraete.

El Celta ho tornarà a intentar 16 anys després. El conjunt gallec va escriure el guió que necessitava a Krasnodar, a quasi 4.000 quilòmetres de casa, i desafiarà el seu topall de vidre: uns quarts de final de l'Europa League.

L'última vegada que ho va fer, el torneig encara s'anomenava copa de la UEFA i va acabar morint a mans del Barça dirigit per Llorenç Serra Ferrer (2000/01). En les altres dues (1999/2000 i 1998/99), el Lens i l'Olympique de Marsella van ser botxins d'un Celta que intentarà escriure una història diferent.

De moment, l'equip orientat per Berizzo va jugar amb la seguretat i l'esma que reclamava el tècnic de Rosario. Tot i el 2-1 de l'anada a Balaídos, el Toto havia posat èmfasi a esborrar l'avantatge de la memòria dels futbolistes, a jugar sense lligams, desinhibits i a la recerca d'una nova victòria. I els seus deixebles ho van aplicar amb disciplina. El Celta ho va passar malament durant un lapse de 20 minuts, en què el Krasnodar va collar, però Sergio Álvarez va poder desviar una falta inofensiva de Pereira i un altre xut de Claesson va sortir desviat.

El conjunt gallec no va trigar a retornar el riu a un curs controlat i, ja en la segona meitat, va culminar el seu pla estratègic gràcies als gols de dos futbolistes emblemàtics, forjats a A Madroa, de Pontevedra i que porten el blau cel a l'ADN. Primer va ser el seu capità, Hugo Mallo, decisiu en l'anada amb la centrada a Beauvue i que ahir va aprofitar un rebuig dins l'àrea per clavar una rematada directa al cor del Krasnodar, ben amunt, lluny de qualsevol reacció de Sinitsyn i per impulsar un Celta que ja no deixaria anar més el seu destí.

Mallo va deixar el Krasnodar moribund i Iago Aspas, l'altre de la casa, va atestar el toc de gràcia al conjunt del sud de Rússia, combinant bé amb John Guidetti i superant la sortida desesperada de Sinitsyn amb una vaselina.

Mallo tenia 9 anys quan el Celta va jugar els seus últims quarts de final de competició europea. Aspas, 14. Ara tots dos podran assaborir una eliminatòria històrica en què intentaran desplaçar el sostre de vidre del club de les seves vides, d'un Celta que, amb 93 anys d'història, encara té el palmarès per estrenar. De moment, el somni de Berizzo i els seus avança amb determinació.