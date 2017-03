El fortí de San Mamés

L'Athletic Club està vivint una beneïda paradoxa aquesta temporada. Preocupat perquè no aconsegueix omplir San Mamés amb la mateixa assiduïtat amb què ho feia a la seva antiga casa, el club basc ha convertit la Catedral en un fortí pràcticament inexpugnable. El Real Madrid, en plena lluita pel campionat, visita aquesta tarda Bilbao, on aquesta temporada només el Barça ha aconseguit endur-se els tres punts. Ho va fer en la segona jornada del campionat, a finals d'agost. Des d'aleshores, 13 partits de lliga consecutius –19 en totes les competicions– sense perdre un sol partit. “Sabem que és un dels partits més complicats que ens queden, en un estadi que sempre és calent. L'Athletic és un equip que se sap defensar i sabem que ens tocarà patir”, va dir sincerant-se Zinedine Zidane, que s'asseurà per primera vegada a la banqueta de San Mamés.

Reforçat pel retorn de Gareth Bale després de dos partits de sanció, el Madrid afronta una de les sortides més complicades del campionat contra un Athletic que encadena quatre victòries al seu feu i que té clar quin tipus de partit vol per intentar allargar la ratxa. “No podem entrar en l'intercanvi de cops, perquè si és així no tindrem res a fer. Si volem treure alguna cosa positiva del partit hem de fer un partit intens, que és el que ens va com a equip i com ens sentim còmodes. Si ho estan ells, serà dolent per a nosaltres”, va explicar ahir Ernesto Valverde, que no podrà disposar de Mikel San José, un fix al davant de la defensa, però que en canvi cada vegada té en millor disposició Aritz Aduriz, que ja va reaparèixer uns minuts en el derbi a Anoeta. “Tant ell com De Marcos estan per sortir des de l'inici del partit, una altra cosa és que ho faci, perquè també podem jugar amb Iñaki Williams de davanter”, va explicar el Txingurri, amagant algunes cartes a Zidane i a un Madrid que ha guanyat en quatre de les últimes sis visites en un escenari blindat aquesta temporada.