El múscul de la Xina

L'any 2025 hi haurà 45.000 escoles de futbol més que el 2015 L'últim gran nom a aterrar a la Xina és Diego Armando Maradona

La Xina hi va de debò. Una de les economies més fortes i el país més poblat del planeta –més de 1.300 milions d'habitants–, continua amenaçant de convertir-se en una potència futbolística. El president del país, Xi Jinping, un enamorat d'aquest esport, va anunciar-ho fa dos anys i no desisteix. L'objectiu és que els equips xinesos estiguin entre els millors del món i que la selecció sigui capaç de competir en un mundial.

Tot i això, el nivell futbolístic al país asiàtic està encara molt lluny de ser un referent. El combinat nacional només ha disputat una copa del món –el 2002, eliminat en la fase de grups– i ara mateix ocupa el 86è lloc en el rànquing de la FIFA. Però Xi Jinping vol canviar la història. Per començar va implantar el futbol com a assignatura obligatòria a les escoles i la construcció d'escoles de futbol arreu del país. La previsió és que el 2025 n'hi hagi 50.000, 45.000 més que el 2015, i també el nombre de camps de futbol s'incrementarà, dels 11.000 actuals a 70.000. Davant de l'esforç del govern, els clubs també s'han decidit a invertir i per segon any consecutiu la lliga xinesa és el campionat en què més diners s'han gastat en el mercat d'hivern. Segons l'informe Soccerex Transfer Review, enguany ha crescut un 12% la despesa en fitxatges, que s'ha enfilat fins als 388 milions d'euros. El futbol europeu ja tremola.

Els fitxatges són impactants, no només per les xifres, sinó també pel nivell i el perfil dels futbolistes, alguns joves i en l'apogeu de la seva carrera. Axel Witsel, de 28 anys, pretès pel Juventus, i Oscar, de 25 anys, que militava al Chelsea, són els dos exemples més clars. “Ha estat una decisió molt difícil perquè, per una banda, tenia una oferta d'un gran equip, i per l'altra, una que no podia refusar pel futur de la meva família”, va assegurar Witsel després de signar amb el Tianjin Quanjian, on guanyarà setze milions d'euros per any durant tres temporades. Allà l'entrenarà Fabio Cannavaro, i compartirà vestidor amb Alexandre Pato, arribat procedent del Vila-real. Oscar va protagonitzar un dels moviments més sonats després de fitxar pel Xangai SIPG a canvi de 60 milions d'euros, cobrarà 24 milions d'euros per any i tindrà Villas-Boas com a tècnic. El privilegi de ser el jugador més ben pagat és per a Carlos Tévez (38 milions d'euros per dos cursos).

En la lliga, començada fa dues setmanes i en què ja hi havia jugadors com Jackson Martínez, Lavezzi, Ramires, Alex Teixeira, Paulinho, Burak Yilmaz o Elkeson, s'hi han afegit també homes com Jonathan Soriano (Beijing Sinobo Guoan), Hernanes (Hebei CFFC), Ighalo (Chagchun Yatai), Manuel Pellegrini (Hebei CFFC) a la banqueta, i també Diego Armando Maradona, com a ambaixador de la lliga. L'arribada de grans noms pot semblar un fet contradictori, ja que no contribueixen a créixer des de sota com vol el govern, però sí que serveixen per guanyar popularitat. “Atrauran seguidors i faran que els seus companys aprenguin i millorin”, explicava a aquest diari fa uns mesos un empresari xinès que ha invertit en el futbol estatal. “Si no hi ha negoci a dalt, ningú invertirà a la base”, concloïa. Tot i això, la federació xinesa ha reduït a tres els futbolistes estrangers que poden estar sobre la gespa. El gegant asiàtic ensenya múscul, no s'atura i continua creixent.