El Madrid es fa respectar

El Real Madrid va superar amb èxit una de les sortides més complicades que li quedaven fins a final de temporada i consolida el seu lideratge en espera que el Barça s'enfronti amb el València aquest vespre al Camp Nou.

Sobri i sense ornaments, l'equip de Zinedine Zidane es va prendre la visita a San Mamés com el que era, una data senyalada en vermell en el calendari, i es va evitar sorpreses contra un Athletic fogós que va intentar viure del ritme i de la pressió, però que no va poder dominar les àrees ni mantenir intacte el seu fortí, on fins ahir només havia guanyat el Barça.

Ahir, però, el Madrid també va deixar la seva empremta a la Catedral. Va patir amb la intensitat inicial dels bascos, però quan va trobar pilotes a l'esquena de la pressió va exhibir la seva capacitat resolutiva habitual, avançant-se gràcies a una diana de Karim Benzema, ahir, en el seu mode més participatiu. El francès va estar omnipresent, donant un cop de mà en tasques defensives i aprofitant una pilota llarga a l'esquena de la defensa de l'Athletic per facturar la centrada de Cristiano Ronaldo. Just abans, Kepa Arrizabalaga ja havia exhibit la seva categoria per frustrar una rematada del mateix Ronaldo, però no va poder fer res per aturar la rematada del punta lionès.

Blindat amb Casemiro, que va créixer després de la represa, el Madrid semblava que havia encarat el partit cap a on volia, però el seu entrenador va estar a punt d'ensorrar la feina del seu equip contra un Athletic pesat i insistent per naturalesa. El tècnic marsellès va sorprendre traient del terreny de joc Modric per donar entrada a Lucas Vázquez, modificant el seu 4-3-3 per un 4-4-2, buidant el mig del camp i perdent el tempo del joc, entregant-se a un Athletic que va ensumar la sang i que, sobretot amb les incursions d'Iñaki Williams, que va torturar Marcelo, va trobar arguments per reprendre el pols del partit. Una centrada de l'atacant d'origen ghanès va permetre que Raúl García deixés el gol de l'empat mastegat a Aduriz. La inèrcia dels esdeveniments havia canviat, semblava que els bascos tenien el vent a favor i que Zidane s'havia disparat un tret al peu. Però amb la seva flor habitual i la seva contundència a les àrees, el Madrid va trobar respostes novament a pilota aturada. I ahir no va ser Ramos, sinó Casemiro, el qui va aprofitar una desatenció de l'equip de Valverde per foradar la porteria de Kepa, ja vençut, i per deixar sense marge de maniobra un Athletic que va veure profanada la seva Catedral per segona vegada aquesta lliga.