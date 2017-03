En plena caiguda lliure

El duel per la tercera plaça del campionat tan sols va tenir un color al Calderón. Sense la frescor ni la intensitat exhibides en la primera volta, el joc del Sevilla continua perdent volada a passos agegantats i d'això se'n va aprofitar un Atlético que, a diferència del seu rival, ha agafat velocitat creuer. Amb tres centrals i Escudero actuant d'inici com a interior, el conjunt de Sampaoli va veure's desactivat i sense alternatives a causa de l'alta pressió dels colchoneros. Gameiro, recollint una passada filtrada de Carrasco, va donar el primer avís amb una pilota picada a la qual Rico va respondre amb una bona mà abans que la pilota impactés al travesser. Rebaixat l'ímpetu inicial de l'Atlético, el Sevilla va poder respirar durant uns minuts amb possessions llargues i alhora estèrils. Un miratge que va quedar palès poc abans del descans, quan la fórmula de la pilota aturada va tornar a donar rèdits a l'equip madrileny. Primer, en una falta servida per Griezmann que Godín va aprofitar per fer l'1-0 de cap, i després de la represa amb un lliure directe executat magistralment per l'atacant francès. Replegat en espera de caçar el rival a la contra, Koke arrodoniria la festa rematant a porteria buida una pilota morta de Rico poc abans que Correa anotés el gol de l'honor dels andalusos, ara amb només dos punts de marge en la lluita per la tercera plaça.